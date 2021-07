Un ingeniero francés diseña un exoesqueleto para que ayude a caminar a su hijo discapacitado

"Robot, levántate". Oscar Constanza, un joven de 16 años, da la orden y un aparato obedece para ayudar al protagonista a realizar una acción que él mismo no consigue por sí sólo .

"Antes necesitaba que alguien me ayudara a caminar... pero esto me hace sentir independiente", reconoce Oscar, ante la atenta mirada de su padre Jean-Louis Constanza, uno de los cofundadores de la empresa que fabrica el exoesqueleto.

"Un día Oscar me dijo: 'Papá, eres ingeniero en robótica, ¿por qué no haces un robot que nos permita caminar?'", recuerda su padre en en la sede de la empresa Wandercraft de París, que confía en que dentro de una década no haya sillas de ruedas.