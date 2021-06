Cayetano Rivera, Eva González y otras parejas que se dieron una segunda oportunidad y funcionó

Los amores de ida vuelta en las relaciones sentimentales siempre tienen un punto extra de romanticismo. "Donde hubo fuego siempre quedan cenizas", "es el destino, estaban hechos el uno para el otro y tarde o temprano, tenía que pasar", nos gusta pensar. También hay quien cree que "segundas partes nunca fueron buenas" , o al menos, no definitivas. No lo fue, por ejemplo, para Mario Casas y Blanca Suárez. Los actores se enamoraron en 2010, cuando coincidieron en la película Carne de neón y después en la serie El Barco . Lo dejaron pero ocho años después se daban una segunda oportunidad que no terminó de cuajar, aunque les sigue uniendo una fuerte amistad:

Eva González y Cayetano Rivera

Michel Douglas y Catherine Zeta-Jones

Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra

Justin Bieber y Hailey Baldwin

En una reciente entrevista para la revista GQ, él cantante de Baby y Sorry confesó que “el primer año de matrimonio fue muy duro porque había mucho detrás, un regreso a todos mis traumas”, explicó a la revista. “Había una falta de confianza. Estaban todas esas cosas que no quieres admitir ante la persona con la que estás, porque dan miedo. No quieres asustarla diciendo: ‘Tengo miedo”. Sin embargo, su entorno asegura que Hailey ha sido clave en la estabilidad que Bieber tiene actualmente. “Antes, no tenía a nadie realmente importante. Nadie a quien amar, nadie sobre quien llorar. Pero ahora lo tengo”.