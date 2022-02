"Quién es ese hombre": el origen y la cantante desconocida del himno de 'Pasión de gavilanes'

La intérprete de 'Fiera Inquieta', tema principal del exitoso serial que vuelve a Telecinco, no es Rosario Montes, como se cree

El autor de la canción desvela su mensaje feminista: "Aquí, la mujer es la dura"

Pero si hay algo que en las últimas semanas nos viene avisando de que vuelve el fenómeno es su inolvidable canción, o más bien su estribillo –“quién es ese hombre, que me mira y me desnuda…”-, que quedó en la memoria de todos los españoles que se engancharon a la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

'Fiera inquieta', la canción que arrasó en 2003

Fiera inquieta se convirtió en todo un himno hace 20 años, ocupando el número 1 de los discos más vendidos de 2003, durante varias semanas.

El tema volvió con fuerza con la reemisión de la primera temporada en Netflix, y más aún ahora que acompaña todas las promociones de la nueva temporada de Pasión de Gavilanes que está a punto de estrenar Telecinco, incluso con un tutorial para aprenderse la coreografía de su también famoso baile:

Aunque la mayoría de fans se saben la letra de memoria, hay dos datos de la canción que muchos quizá desconozcan de ella: su origen feminista y su verdadera cantante.

Ángela María Forero, la voz detrás de la canción

Según informan varios medios latinos, aunque muchos creen que la canción la canta Rosario Montes, interpretada por la actriz Zharick León en un bar, a la que veremos también en esta segunda temporada, en realidad la voz es de Ángela María Forero Chadid.

Se trata de una artista colombiana que alcanzó cierta fama a raíz de la serie, ya que forma parte de la banda sonora de la serie.

"Yo soy la que canta"

“En las ruedas de prensa que hicimos con Zharik -la actriz que interpreta a Rosario- por Sudamérica, los periodistas me preguntaban, ¿y tú quién eres? Les contestaba, soy la que canta”, dijo la cantante Ángela María Forero, que interpreta la mayoría de canciones de los dos álbumes que salieron de Pasión de gavilanes, como Fiera Inquieta, Vete, Sobre el fuego y Dulce pesadilla.

Nacida en Bogotá, tiene 42 años. Es hija de un dentista y una ama de casa que, a su vez, es prima lejana de Shakira. Estudió Veterinaria, carrera que ha compaginado con su faceta musical, tras pasar dos años y medio en el conservatorio y cuatro en una orquesta de cumbia llamada La Señora Dinamita. La fama le permitió hacer dos trabajos discográficos y participar en las las giras de conciertos nacionales e internacionales que se realizaron.

Ahora está alejada de la música, vive en Buenos Aires, y está centrada en su rol de madre.

‘Quién es ese hombre’, una canción feminista

“¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer”, dice la letra de Fiera Inquieta.

El autor de la canción es Nicolás Uribe, que desveló que, lejos de ser una canción machista, su intención fue darle a la mujer todo el poder de la seducción. “En muchas canciones los hombres dicen ‘yo soy el rey, yo soy el duro’. Aquí lo que yo quería era voltear eso y que la mujer dijera ‘yo soy la dura”, explicó.

La letra de ‘Fiera inquieta’

Mírame, yo soy la otra

La que tiene el fuego, la que sabe bien que hacer

Tu sonrisa es la caricia

Que me mueve, que me hace enloquecer

En la penumbra misterioso

Cada noche me deslumbras

Y te pierdes al amanecer

Y por eso yo pregunto

Quién es ese hombre

Que me mira y me desnuda

Una fiera inquieta, que me da mil vueltas

Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer

Nadie me lo quita

Siempre seré yo su dueña

Por la que no duerme, por la que se muere

Por la que respira

Quién es ese hombre (ese hombre)

Que me mira y me desnuda

Una fiera inquieta, que me da mil vueltas

Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer

Nadie me lo quita (nadie)

Siempre seré yo su dueña

Por la que no duerme, por la que se muere

Por la que respira