Patricia Pardo confirma su relación con Christian Gálvez: "Estoy ilusionada, si hay rosas, florecerán"

“Bueno, Patricia, vente conmigo a la crónica social, ¿no?”, ha dicho bromeando el presentador, después de “este momento de alta tensión que has vivido con Miquel Valls”, decía haciendo un guiño también con el título del concurso que presenta ahora Christian Gálvez. “"No me apetece, te lo agradezco pero no", respondía entre risas Patricia Pardo, dejando claro que no quiere convertirse en personaje de corazón, sino vivir con discreción y naturalidad el inicio de su relación, ya confirmada, con Christian Gálvez. "Que seas muy feliz", le ha deseado Joaquín Prat: