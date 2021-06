Paz Padilla busca novio en una app de citas y presume de yerno: "¡Qué bueno está!"

“Lloro todos los días por él pero no todo el día”. “Si supiera que metiéndome en la cama a llorar, volvería, lo haría, pero no es así”, dijo Paz, dejando claro que el sufrimiento por la pérdida de su marido, Juan, el gran amor de su vida al que conoció de adolescente en Zahara de los Aturnes, no le quita las ganas de vivir, algo que va en su personalidad vitalista y positiva, y que además lo hace por él. “Yo sé que él, donde esté, quiere verme feliz”.

Primero reconoció que ella ha tomado siempre la iniciativa en sus relaciones. “Yo he pedido de salir a todos los tíos, a mí nadie se me ha declarado”-, dijo. “Todavía estás a tiempo, Bertín", le comentaba el presentador. "Yo no sé si por ser Paz Padilla se sienten intimidados, pero tan mal no estoy. Yo me pinto, me arreglo...”. Y después reveló que estaba en un app de citas. “Ahora estoy en una aplicación. Sí, me he metido", dijo sin especificar cuál era, aunque muy posiblemente es Raya, la aplicación de búsqueda de pareja en la que están muchos famosos.