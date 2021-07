Paz Padilla explica la fiesta de disfraces en honor a su marido y la obra teatral que estrena en agosto

"Fuimos todos de alguien muerto, yo de Amy Winehouse y mi hija de Cleopatra", contó en 'Sálvame'

Paz Padilla montó este fin de semana una fiesta en su chalet en Villaviciosa de Odón (Madrid) para honrar la memoria de su marido, Antonio Vidal, fallecido hace un año con 53 años, víctima del un tumor cerebral.

Fiel a su filosofía positiva para sobrellevar la muerte de un ser querido, la que detalla en su libro súper ventas El humor de mi vida, la presentadora reunió a todos sus amigos y familiares para recordar al amor de su vida como a él le hubiera gustado: con alegría. Algo similar a lo que hizo en su funeral, cuando toda la familia se reunió en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz) donde Paz y Antonio se conocieron de adolescentes, y bailaron en su memoria, tal y como recordaron los hermanos de Paz en su reciente entrevista con Bertín Osborne.

El festejo/homenaje de Paz en memoria de su marido sigue siendo noticia estos días por la división de opiniones que generan este tipo de actos poco tradicionales. Por un lado, los que aplauden el optimismo de Paz y a los que les sigue creando extrañeza cualquier tipo de fiesta en torno a un fallecimiento. También, porque la Policía acudió a casa de la presentadora a mitad de la fiesta, tras la llamada de algunos vecinos que se quejaban de los ruidos. Afortunadamente, la presentadora recibió a los agentes con la mejor de sus sonrisas, como se puede ver en esta imagen, y todo quedó en una anécdota.

"Fuimos todos de muertos, yo de Amy Winehouse y mi hija de Cleopatra"

Ella misma lo explicó todo este lunes en Sálvame. “Fuimos todos disfrazados de alguien muerto, yo fui de Amy Winehouse [la cantante británica fallecida en 2011], y mi hija de Cleopatra. Incluso vino la policía dos veces, son amigos míos y me decían: 'Paz, te vamos a poner una multa y yo les decía, pero si la música no está fuerte'. Me daba igual, porque yo era feliz porque Antonio estaba allí. El amor está por encima de la angustia y del dolor", explicó a sus colaboradores del programa:

"La temática era 'El país de nunca jamás', donde él está"

La actriz ahondó en su visión de la vida y la muerte que le llevó a hacer este particular homenaje: "Pienso que existen los universos paralelos, sé que está de otra forma y está cerca, para mí no hay una fecha, cada día le echo de menos, pienso en él, y eso lo voy a sentir siempre, no es cuestión de que pase el tiempo. ¿Cómo voy a olvidar? Quiero que mi hija me recuerde todos los días cuando me muera, pero que me recuerde con amor, no con angustia. Y por eso el sábado hice una fiesta hasta las tres de la mañana y la temática era El país de nunca jamás, porque es donde creo que él está".

Como ya contó a Bertín, no hay día que Paz no recuerde a su marido. “Lloro todos los días por él pero no a todas horas”, dijo entonces. Ayer, la humorista explicó más el recuerdo que quiere tener de él: "Quiero recordarle como un tío muy grande, honesto, honrado, que me quiso muchísimo, como un gran padre, un gran amigo, un gran hombre. Le quiero dar las gracias al universo por haber puesto a mi media naranja en mi camino. Sé que nos separamos, pero como puse en la lápida: 'Espérame para volver a encontrarnos'".

Con la canción de Somewhere over de rainbow y multitud de fotos juntos: así recordó Paz Padilla a su marido en la fiesta.

La presentadora veía las imágenes que ella misma publicó emocionada en Sálvame y contó por qué eligió este tema: “Dice ‘te encontraré detrás del arco iris donde llegan las nubes, como yo creo que la vida continúa de una forma energética… pienso en la física cuántica y creo en los universos paralelos, creo que está cerca”.

Ilusionada con el estreno de la obra en agosto

Paz Padilla estrenará en agosto la obra de teatro basada en su libro El humor de mi vida, que escribió también en homenaje a su marido y para compartir con los lectores todo lo que esta pérdida, y la de su madre, que se produjo unos meses antes, le han enseñado.

“Estaremos desde el 25 de agosto en el teatro Gran Vía, pero el estreno oficial será el 1 de septiembre”, ha contado Paz, muy ilusionada, sobre esta obra dirigida por Pablo Barrera, que ya la dirigió en la serie Mis adorables vecinos de Antena 3. “Él era ahora un jefazo de Amazon, le llamé para pedirle que dirigiera mi obra cuando aún ni había escrito el libro”, ha recordado entre risas. “Como es amigo mío me dijo ‘lo que sea, cuando quieras’”.