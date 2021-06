Paz Padilla aclara su postura ante la biodescodificación: "Mi amiga nunca me habló de curar el cáncer"

"Cuando recomiendo la biodescodificación me refiero solo a las emociones"

"He estado fuera y al aterrizar he podido ver el tráiler de Todo es verdad. Quiero pedir disculpas porque no me expliqué bien o se me ha entendido mal", empieza diciendo Paz Padilla en un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram y en el que se muestra muy seria en todo momento. "Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones. A como interpretar y ayudar a entender las emociones y sobre todo lo que a mí me ha ayudado, que es la meditación", especificaba.