Paz Padilla explica su polémico discurso de las vacunas, y acaba en bronca con Belén Esteban

La presentadora niega ser antivacunas y aclara lo que quiso decir: "Estar vacunado no evita que te contagies de nuevo"

Belén Esteban no la cree y Paz abandona enfadada el plató de 'Sálvame'

Kiko Matamoros y María Patiño también la cuestionan. "No aclara si está vacunada"

Poco antes de despedir el año, Paz Padilla se hacía viral por estas declaraciones, durante un directo en Instagram con sus rivales de Campanadas Anne Igartiburu y María del Monte. “Es que las vacunas no sirven para nada, porque el bicho de Luján ha mutado y tenemos la variante oritrón. Te meten la spider que entra por la puerta, pero el bicho ahora no entra por la puerta, entra por la ventana, ya no sirve contra la ventana".

La presentadora fue objeto de todo tipo de bromas en las redes sociales con su vídeo de las vacunas, por cambiar el nombre a la ómicron [última variante], a Wuhan [donde se originó la pandemia] y a la proteína spike del virus que ataca a las células… Pero sobre todo, la acusaron de ser negacionista de las vacunas del Covid. Una de las personas más críticas con ella fue precisamente su compañera de cadena, Belén Esteban, firme defensora de la vacunacion, que calificó estas declaraciones de “innecesarias” e “irresponsables”.

Paz Padilla no se había pronunciado públicamente hasta hoy. Sálvame le ha dado la oportunidad de explicarse en un “cara a cara” con Belén Esteban. Una conversación cargada de tensión que ha terminado con las dos colaboradoras aún más enfadadas y Paz abandonando el plató.

Paz Padilla explica su lío de nombres: "Como si digo 'maritrón'"

La presentadora de Sálvame ha dicho que fue víctima de los “haters”. Le quita importancia a las risas por su “oritrón” y "luján". "Como si digo maritrón”, ha dicho sobre su ya conocida tendencia a "liarse" con los nombres de las cosas. Cabe recordar que Padilla confesó hace unos años que sufría dislexia desde niña.

"No soy negacionista, se sacó de contexto"

“Yo no soy negacionista, y lo de la puerta y la ventana lo usé como metáfora” de la forma distinta que tienen las variantes del Covid de entrar en el cuerpo.

La gaditana considera que se “sacó de contexto una parte de todo el directo” y se “malinterpretó”. Afirma que ella no es antivacunas: "las vacunas salvan vidas, eso no puedo negarlo". "Pero que lo que quería decir, y lo puede comprobar cualquiera que vea el directo entero, es que las vacunas son efectivas para reducir la gravedad del contagio, pero no evita que te contagies” porque han cambiado las variantes, ha dicho, poniendo como prueba a ella misma. “Yo misma me he contagiado dos veces”.

"Me molesta que la gente se relaje por estar vacunada"

Paz Padilla matiza que “lo que quería transmitir es que la gente no se debe relajar por estar vacunada o tener el pasaporte Covid. A mí me da mucha rabia que la gente se quite la mascarilla por estar vacunada, o me pidan que me la quite yo para un selfie”.

"Las vacunas no evitan el contagio: yo me he infectado dos veces"

Sobre la frase de la polémica, "las vacunas no sirven para nada", Paz Padilla se queja de que "extrajeran un trocito de esa conversación en la que María [Del Monte] no entendía que estando vacunada te infectaras, y yo decía que no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo, creo que no he dicho ninguna barbaridad”. Y reprocha a Belén Esteban que no le cogiera el teléfono el mismo día en que se montó el lío, “porque te lo hubiera explicado”. “Lo siento, Paz, debí hacerlo pero no tenía ganas de hablar”, ha justificado su compañera.

"Yo fui de las primeras que me tomé esta pandemia muy en serio"

Paz Padilla ha seguido explicando que no tiene necesidad de mentir. “Soy una tía de 52 años que a estas alturas no le tengo miedo a nada, si no creyera en las vacunas lo diría. No tengo nada en contra de las vacunas, al contrario, pero también pienso que cada uno debe hacer lo que quiera”. Y sobre su responsabilidad como persona famosa en el tema del coronavirus, ha recordado que “yo fui de las personas que desde el minuto uno me he tomado esta pandemia muy en serio”, ha dicho, en alusión al movimiento que lideró para hacer mascarillas en su casa al inicio de la pandemia, y otras veces en las que ha pedido concienciación en las medidas de protección.

Belén Esteban: "No te creo, yo creo que tú no crees en la vacuna"

La explicación no ha convencido a Belén Esteban, que aunque ha reconocido que no vio el directo completo, afirmaba que “yo sé lo que pienso y no voy a cambiar”. “No me lo creo, yo creo que metiste la pata y ahora sales con esto para justificarte”. “Creo que te has pasado diciendo que yo miento”, le dijo Paz. Ante la insistencia de la presentadora por saber “por qué” Belén no la creía, la tertuliana lo tiene claro: “Yo creo que tú no crees en la vacuna”. La presentadora se quedaba atónita y le decía: "¡Porque tú lo digas!".

Paz Padilla abandona enfadada el plató

Finalmente, ante la falta de entendimiento con Belén Esteban, Paz se marchaba abruptamente del plató, quitándose el micro y el vestido.

El resto de colaboradores han analizado después la explicación de la presentadora. Rafa Mora decía creer la versión que ha dado Paz, pero el resto de tertulianos la han cuestionado. Kiko Matamoros admite que Paz fue malinterpretada, en el sentido de que lo que quería decir realmente es que “estar vacunado no implica que no te contagies”, algo de lo que también advierten los expertos.

Matamoros: "El problema es que Paz no dice si está o no vacunada"

Dicho esto, Matamoros cree que el problema está en que Paz, a la pregunta de María del Monte de “si está vacunada, ella no responde sino que pasa directamente a decir que 'no sirven para nada'”, lo cual da lugar a pensar que, o no está vacunada, o no cree cien por cien en ello.

María Patiño: "No me atrevo a decir lo que pienso y sé"