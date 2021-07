Paz Padilla responde a Rocío Carrasco antes de su esperado reencuentro en 'Sálvame'

“Lo único que me gustaría es que ella fuera feliz, que encontrara paz y recondujera su vida”, ha añadido Paz Padilla. “Y que fuera eso, feliz. Ella y su hija”. La presentadora ha recalcado que ella está en un momento “muy zen” de su vida” en el que solo cree en el amor: “Es lo que recomiendo, amor, el amor lo puede todo, si yo no tuviera amor me moriría”, ha dicho la presentadora, que asegura haber encontrado la paz gracias a la meditación y a la bioneuroemoción de su amiga Verónica Cantero, una terapia alternativa que, por cierto, será puesta en entredicho próximamente, junto a otras pseudociencias, en el programa de Risto Mejide Todo es verdad.



Tras verse señalada en el tráiler del programa, Paz Padilla explicó que ella está “en contra de todas las pseudociencias", y que lo único que recomienda de la biodescodificación es la parte de la "meditación" y la "comprensión de las emociones", que es lo que a mí me ha ayudado”.