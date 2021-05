Pedro Sánchez llamó a Rocío Carrasco tras pedir su teléfono a María Teresa Campos

Jorge Javier: "Los políticos tienen que estar al tanto de lo que pasa en la calle"

María Teresa Campos se mostró muy crítica con Rocío Flores

María Teresa no ve posible una reconciliación entre madre e hija: "No se van a volver a encontrar por lo que yo he hablado con Rocío en su día, la niña no es tan niña, ya tiene veintitantos años, aunque yo no estoy en posesión de la verdad, yo no lo puedo asegurar, es lo que yo creo (…) La gente se cree que aquello que pasó entre ellas no tenía tanta importancia, pero la gente debe saber que le dio patadas y luego llamó a su padre para decirle 'Papá, ya está hecho'".