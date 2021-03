Julia Roberts cobraría hoy lo mismo que Richard Gere: cómo las mujeres han asaltado la taquilla

El camino a la igualdad es imparable: analizamos la conquista femenina en el cine y las series

De 'Thelma y Louise' a 'Normadland' en un año histórico con más mujeres directoras o estrellas de las películas más vistas

Las plataformas de streaming, motores del cambio: de 'Los Soprano' a 'Gambito de dama'

Cuando a Rafa Nadal le preguntaron qué le parecía que las mujeres tenistas cobrasen menos que los hombres, respondió que "las mujeres modelos ganan más que sus colegas masculinos, pero nadie dice nada, porque es normal, ellas tienen más seguidores, y en el tenis pasa lo mismo, ganan más los que movilizan más público".

Una opinión polémica y viral que entrañaba una verdad. El argumento de que gana más quien más beneficios genera no es nuevo tampoco para justificar la brecha salarial entre hombres y mujeres en el cine y la televisión.

"Los hombres cobran más porque mueven más público"

El camino a la igualdad ya es imparable. Y ayudan gestos generosos y simbólicos de famosos como el que tuvo Paul Newman cediendo parte de su sueldo a Susan Sarandon.

Pero los grandes estudios siempre han justificado el mayor caché de las estrellas masculinas en que llevan más público a las salas de cine que las femeninas.

De ahí que se antes se viera como normal que Tom Hanks, Harrison Ford o Tom Cruise cobrasen el doble por sus películas que cualquiera de sus "parejas" de ficción. Hace 30 años todos fuimos a ver El Silencio de los corderos y Pretty Woman por Anthony Hopkins y Richard Gere, más que por Jodie Foster o una desconocida Julia Roberts. Pero si hoy en día se hiciera una segunda parte de la comedia romántica por excelencia, nadie cuestionaría que la "novia de América" cobrase lo mismo que Richard Gere, como igual o más artífice de su éxito de audiencias tras casi 40 pases televisivos.

Un año después de Pretty Woman, Barbra Streisand, una de las actrices más cotizadas entonces, se embolsaba 6 millones de dólares por El Príncipe de las mareas junto a Nick Nolte, pero hay un detalle importante: ella era la directora, productora y protagonista femenina.

Y aquí entramos en el eterno círculo vicioso: ¿cómo romper la desigualdad amparada en el mayor reclamo masculino entre el público? De un show business dominado durante décadas por hombres era natural que saliesen historias centradas en ellos, protagonizadas por ellos y que apelasen a ellos en la cartelera.

Pero la revolución femenina, con la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral y al mundo del entretenimiento, ha dado un giro de 180 grados a este escenario en los últimos años.

'Thelma y Louise', un antes y un después

Cada vez hay más mujeres guionistas y directoras de series y películas que aportan la visión de la otra mitad del mundo, demostrando que sus historias femeninas o más complementarias pueden ser igual de taquilleras.

Thelma y Louise, el aclamado road movie de Geena Davis y Susan Sarandon que se estrenó un año después de Pretty Woman, marcó un antes y un después. Dirigida por Ridley Scott, el guion era de una mujer, Callie Khourie, ganadora del Óscar ese año, tras demostrar que una película con dos mujeres poderosas, y Brad Pitt de secundario, podía ser el taquillazo del año.

Año histórico en el cine con más mujeres directoras que nunca

La última edición de los Globos de Oro ha hecho historia con más mujeres que hombres nominadas a mejor dirección. Chloe Zhao (Nomadland) –la ganadora-, Regina King (One night in Miami) y Emerald Fennell (Una joven prometedora) competían con David Fincher (Mank) y Aaron Sorkin (El juicio a los 7 de Chicago).

En España, dos de las películas del momento están dirigidas y protagonizadas por mujeres. Las Niñas, el retrato de la infancia en la España de los 90 de la debutante Pilar Palomero, y La boda de Rosa, de Icíar Bollaín con Candela Peña de protagonista, han sido las triunfadoras de los últimos premios Feroz.

Las dos mujeres cineastas compiten también de igual a igual a mejor película en los Goya de este domingo con Salvador Calvo (Adú) y Pablo Agüero (Akelarre), sin olvidar a Isabel Coixet (Nieva en Benidorm) o Nuria Giménez Lorang (My Mexican Bretzel), que optan a mejor dirección y dirección novel respectivamente.

Todas ellas son la prueba de que las mujeres, cuando tienen oportunidad, son capaces de hacer un entretenimiento universal que convenza a público y crítica igual que los hombres.

El cambio hacia una taquilla más "unisex" ya es notable, aunque la balanza en el cine sigue más inclinada hacia la testosterona. El ranking de películas más taquilleras de los últimos años está encabezado por títulos como The bad boys, Tenet, Joker o Vengadores, con superheroínas como Wonder Woman 1984 o Capitana Marvel escalando posiciones.

Las mujeres ven más series y los hombres, películas

La conquista femenina se hace más evidente en las series. En ello han jugado un papel crucial las plataformas de streaming, dando cabida a historias femeninas que les han dado igual o mejor resultado que las masculinas.

Les respaldaban los últimos estudios, que dicen que las mujeres ven más series hasta el final, mientras que los hombres son más "infieles" y prefieren películas o deportes.

Así cambió la visión de Netflix, HBO, Movistar o Amazon

Un ejercicio para ver cómo ha ido evolucionando la presencia femenina en la oferta de series es remontarse a las primeras ficciones por las que apostaron las plataformas.

Canal Plus lo hacía con Crematorio (Pepe Sancho), sobre la corrupción y de marcada temática masculina. Pero seis años después, su sucesora Movistar Plus debutaba en la ficción española con la femenina Velvet Collection y ahora son Hierro (Candela Peña) o Antidisturbios (Vicky Luengo) algunas de sus series más vistas.

Netflix nacía en 2012 con Lilyhammer (Stevie Van Zandt), antes de House of Cards (Kevin Spacey), aunque Orange is the new black y su universo carcelario con mujeres ya les hizo ver un filón femenino que irían explotando después en todo su catálogo, con Gambito de dama o Los Bridgerton como ejemplos más recientes, o Las chicas del cable como su primera serie española.

Los Soprano o The Wire, primeras series de HBO y "masculinas" por excelencia, nada tienen que ver con las dos series más vistas de esta plataforma en 2020, Big Little Lies o The Undoing, ambas con Nicole Kidman de reclamo; o con su primera apuesta española, la comedia romántica Foodie Love de Isabel Coixet.

Uno de los primeros hits de Amazon Prime Vídeo fue Transparent, de la creadora Jill Soloway, sobre una mujer transgénero. Esta plataforma fue derivando después a un equilibrado catálogo (de la masculina The Boys a la femenina Sra. Maisel), siendo la comedia romántica Pequeñas coincidencias su primera incursión en la ficción española.

Disney y Apple TV+: Dos series femeninas en sus primeros aciertos

La igualdad de género se refleja en los dos primeros grandes éxitos de Disney Plus, The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, y WandaVisión, por Elizabeth Olsen.

En cuanto a Apple TV+, la plataforma nacía en noviembre de 2010 con tres series, For All Mankind, See y The Morning Show. Sin embargo, ha sido esta última, producida y protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon como presentadoras de un informativo envuelto en un escándalo sexual, la que más ha triunfado. Serían ellas, por tanto, las que estarían legitimadas para un hipotético aumento salarial de cara a próximas temporadas.

Las series de mujeres invaden las plataformas

Hoy en día, os rankings de series más vistas o premiadas de las plataformas están cada vez más plagados de ficciones con mujeres empoderadas y en roles que no son los convencionales.