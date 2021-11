Las contradicciones de Pepe Navarro en la versión de su relación con Ivonne Reyes

El discurso del presentador sobre estos 12 años de guerra por la paternidad de Alejandro Reyes resulta creíble y coherente, salvo alguna cosa...

La vuelta de Pepe Navarro a televisión para intentar demostrar de una vez por todas que él no es el padre del hijo de Ivonne Reyes, como dice una sentencia firme y viene defendiendo la modelo en los últimos diez años, sigue siendo objeto de debate y análisis en las tertulias.

Habrá quien le crea a él o a ella. Pero pocos podrán negar que el discurso del presentador en Sálvame Deluxe y en todos los medios en los que está hablando desde el sábado, bien asesorado por sus abogados más las tablas que tiene como comunicador, está siendo impecable.

El periodista aportó dos pruebas biológicas que dicen que Alejandro Reyes no lleva sus genes, y lo explicó muy bien, a pesar de la complejidad narrativa y cronológica que tiene el asunto. Pepe Navarro ha vuelto más relajado y simpático con los medios de lo que nos tenía acostumbrados, probablemente por la tranquilidad que da el saber (ahora) que él no es el padre. Derrochó “voz” y sentido del humor con Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores, y demostró que está en plena forma a sus 70 años para volver a cruzar el Mississippi o cualquier otro programa que le ofrezcan.

Pepe Navarro fue firme en sus declaraciones, pero también respetuoso con Ivonne Reyes y con su hijo, de los que no habló bien pero tampoco mal. Y hasta tuvo un gesto con Paloma García Pelayo, con la que tuvo un agrio enfrentamiento, al despedirse de ella con un beso y remitirla a enviarle la documentación pertinente sobre la demanda uno malos tratos que provocó su enfado inicial.

En definitiva, toda la exposición de Pepe Navarro sobre lo que han sido estos 12 años de guerra judicial y mediática con Ivonne Reyes resulta coherente. Y todo lo que dijo este sábado para sustentarla parecía "verdad..., salvo alguna cosa", como diría Mariano Rajoy. Veamos.

La pregunta clave: "¿por qué no se hizo la prueba si sabía que NO era el padre?

El presentador se mostró contundente varias veces para afirmar que nunca tuvo duda de que no era el padre, con frases a lo largo de la entrevista como "yo sabía que yo no era el padre", "yo tenía la convicción de que no era el padre", "ella sabía que yo no era el padre porque ya no teníamos relaciones sexuales…".

Pero para los que vimos su entrevista con lupa, hubo algunos momentos en los que pareció contradecirse y dejar entrever que sí dudó. Todo vino con la pregunta clave que le formularon varias veces. Si estaba tan seguro de NO ser el padre, ¿por qué se negó a hacerse la prueba de paternidad?

Si alguien está convencido de que NO puede ser el padre, porque NO hubo relaciones sexuales con la madre en el momento del embarazo, ¿por qué no demostrarlo con una prueba y quitarse el problema de en medio? Que fuera por "orgullo" o "cabezonería" -como él explicó-, puede tener sentido en la primera petición judicial, pero negarse hasta cuatro veces a hacerse la prueba de ADN, a sabiendas de que eso significaba la adjudicación directa de la paternidad, no tenía mucho sentido, y así se lo hicieron ver varias veces.

"¿Sabes que una mujer puede quedarse embarazada con un solo contacto sexual?"

La obstinación solo tendría sentido si el demandado, en este caso Pepe Navarro, albergase la más mínima duda de poder ser el padre, porque SÍ hubo, al menos, un contacto sexual. María Patiño fue la única que se lo cuestionó, de forma irónica y fugaz, al comienzo de la entrevista: "¿Sabes que una mujer se puede quedar embarazada con una sola relación sexual, verdad?". "¿Puede ser que te negaras a hacerte la prueba porque la duda te beneficiaba?", le dijo Paloma García Pelayo, insinuando que en realidad se negó a dar su ADN porque prefería que quedase la duda de por vida, aunque eso significase que le adjudicaran la paternidad, que arriesgarse a tener la constancia, por pequeña que fuera esta posibilidad para él.

¿Cuántas veces se vieron después de romper? Dos versiones diferentes

Pepe Navarro admite que tuvo un romance con Ivonne Reyes entre 1995 y 1997, pero siempre ha negado, tanto en el juicio como en los medios, cualquier contacto sexual con ella entre 1998 y 1999, el año en que quedó embarazada.

Y este sábado volvió a hacerlo. "Sé que no soy el padre porque no tuvimos ninguna relación sexual en ese momento". El presentador afirma que la relación con la venezolana se rompió en 1997, "y se rompió completamente", dice. Pero reconoció que, estando ya separados, se volvieron a ver "alguna vez", ya como amigos. "En ese momento yo tenía una relación paterno-filial, casi de hermano con ella, me producía ternura".

La versión de Ivonne Reyes es que no fue una, sino cuatro veces, las que se vieron después de romper: el 23 de junio de 1999 –algo que desmintió Isabel Gemio al testificar que Pepe Navarro estaba con ella ese día-; el 2 y 4 de julio –días que él prueba que estuvo en San Sebastián-, y el 15 de julio, que lo rebate el ginecólogo porque no cuadraban las fechas, según explicó el colaborador Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa.

1ª contradicción: "Ella creería que yo era el padre"

¿Hubo o no hubo al menos un contacto sexual? ¿Dudó Pepe Navarro de ser el padre, aunque ahora haya comprobado que no lo es? Este fue el meollo del juicio, y sobre el que el presentador incurrió en varias contradicciones durante su entrevista en Deluxe.

Por la parte de Ivonne Reyes, nadie pone en duda que ella debía estar convencida de que Pepe Navarro era el padre, o al menos creer que había alguna posibilidad (aunque tuviera otras relaciones paralelas), porque de no ser así, no habría llevado al límite su demanda hasta el punto de pedir una prueba y arriesgarse a quedar en evidencia.

Sin embargo, cuando Jorge Javier Vázquez le pregunta a Pepe Navarro "por qué cree que ella se empeñó, si era imposible porque no tenían relaciones", el presentador responde: "No lo sé, imagino que ella creería que sí". Si alguien sabe a ciencia cierta que NO puede ser el padre porque NO ha habido contacto sexual, ¿la respuesta más lógica no sería que "ella mintió" o… "ella pensó que no me haría la prueba", en lugar de "ella debía creer que sí era el padre"? Porque, ¿cómo iba a creer Ivonne eso si, según él, no hubo el más mínimo contacto sexual?

2ª contradicción: "Si yo soy el padre..., porque imagínate que me he equivocado"

Otro momento contradictorio, que hace pensar que Pepe Navarro sí dudó de ser el padre, es cuando él explicó cómo, tres años después de la sentencia de paternidad de Alejandro Reyes, cambió de opinión y le ofreció a Ivonne Reyes hacerse la primera prueba genética. "Le dije 'hagámosla, salga lo que salga, tanto si no soy el padre como si lo soy, porque oye, imagínate que me he equivocado...", dijo mirando a Jorge Javier. De nuevo, si alguien sabe que NO es el padre porque NO ha habido contacto sexual, ¿lo normal no sería recordar ese momento con más rotundidad?: "Le ofrecí a Ivonne hacerme la prueba para demostrarle, de una vez por todas, que yo no era el padre de su hijo", hubiera sido lo más coherente, en lugar de dejar en el aire la posibilidad de que él podría estar "equivocado", como dijo textualmente.

3ª contradicción: cuando Ivonne le dice que está embarazada

Hubo un tercer momento contradictorio. Al recordar cuando Ivonne Reyes le comunicó que estaba embarazada, él dice que su reacción fue preguntarle "¿lo quieres tener?". Si una amiga con la que no tienes nada te dice que está embarazada, ¿la reacción espontánea más normal no sería interesarse por ello y preguntarle "¿ah, sí?, ¿y quién es el padre?, ¿estás con alguien?, ¿lo sabe él?". Desconocemos la relación de complicidad o respeto que podría haber entre ellos, y cada cual tiene derecho a reaccionar como quiera, pero el relato de Pepe Navarro sobre este capítulo crucial concreto resultó extraño. "Llamativo", es como lo ha calificado hoy la colaboradora de Sálvame Gemma López. "Ivonne habla de dos embarazos interrumpidos en los que fue ayudada por Pepe Navarro", aunque no ha especificado fechas.

¿Es sincero Pepe Navarro o miente cuando dice que nunca dudó?

Para cualquier periodista resulta incómodo hablar sobre si hubo o no contacto sexual entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes en el verano de 1999, porque solo a ellos debería importarles. Pero lo hacemos porque el tema es importante, más allá del morbo que pueda haber detrás, ya que un presunto contacto sexual en ese periodo fue el elemento clave del juicio.

Pero cobra también especial relevancia, ahora que Pepe Navarro asegura que quiere zanjar este tema de una vez por todas. Con la seguridad de saber que él no es el padre biológico (porque así lo atestiguan dos pruebas de ADN), le pide a Ivonne que sea coherente, que admita su error, que si bien en un principio pudo creer que Alejandro era de él, ahora debería recular ante las evidencias "concluyentes" que dicen lo contrario.

"Ella sabe desde 2017, cuando le llegó el resultado del laboratorio, que yo no soy el padre de su hijo, pero no lo quiere reconocer porque eso supondría quedar en entredicho. Rectificar es de sabios", le dice, admitiendo que él mismo "rectificó" su error de no hacerse la prueba, aunque los motivos de su negativa no son del todo creíbles.

"Si no se hizo la prueba es porque, al menos, hubo un contacto sexual"

En el supuesto caso de que Pepe Navarro hubiera mentido (o se hubiera equivocado) al negar todo contacto sexual y posibilidad de ser el padre, ¿no deberíamos pedirle a él que rectifique también? Que admita, de ser así, que si ella tiene miedo ahora de que se demuestre que no es el padre, él también lo tuvo en su día de serlo. Sobre esta cuestión se están expresando varios tertulianos estos días.

"Es cierto que Ivonne se equivoca cuando dice que la relación continuó hasta 1999. Pero yo creo que él miente cuando dice que no tuvo ninguna relación sexual, aunque solo fuera una", señaló Antonio Rossi. "Quizá lo hizo porque aún estaba con Eva Zaldívar [su ex mujer y madre de sus dos hijos mayores] y no quería hacerle daño… Pero si no se hizo la prueba es porque al menos, debió haber una relación sexual".

"Pepe Navarro no se hizo la prueba porque no lo tenía claro, de la misma forma que Ivonne y Alejandro no se la quiere hacer ahora porque temen que salga negativo", coincide Alessandro Lequio.

La salida digna que todos tendrían si admitiesen la verdad

De ser así, ¿no sería justo pedir a Pepe Navaro que asuma que Ivonne Reyes se equivocó, pero reconocer que al menos pudo haber un contacto sexual, y no dejarla por mentirosa, loca o enajenada al seguir negándolo completamente?

Esta podría ser la clave de la reconciliación. Llegado este punto, quizá es hora de que los dos den su brazo a torcer, haciendo una concesión el uno al otro para zanjar de una vez por todas este circo mediático, si no por ellos, por el bien de Alejandro, la gran víctima de todo esto, como ambos reconocen.

Una nueva prueba de ADN, a la vista de todos y con un documento oficial, podría poner fin, al menos, al tema de la paternidad, algo a lo que Ivonne Reyes ahora se niega. "No voy a hacerlo, ya tuvo su momento", dice remitiendo a una sentencia "firme e inamovible".

Si se la hicieran, y quedase probado que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro, Ivonne Reyes y su hijo renunciarían a la herencia, y tendrían que admitir su error, pero también tendrían una salida digna. "No mentí, me equivoqué, pero no hubo mala fe", podría decir ella. Pero para que se produzca una verdadera reconciliación, el presentador también debería ser completamente sincero. "Mentí o me equivoqué al decir que era prácticamente imposible que yo fuera el padre".

El hijo de Ivonne Reyes podría quitarse el lastre de un padre que reniega de él públicamente, centrarse en su carrera de actor y pedir explicaciones a su madre sobre su verdadero progenitor biológico. Para Pepe Navarro también sería una liberación. Podría dejar atrás todo esto y volver a televisión a lo grande, como muchos esperan de él.

Él, que tanto olfato ha demostrado tener para los momentazos televisivos, incluso nos podría regalar alguno con el paso del tiempo, sentándose en un plató con Ivonne y Alejandro, cuando las heridas ya estuvieran cerradas. "Estoy dispuesto a darle trabajo a ese chico si es bueno en lo suyo", ha dicho recientemente, dejando claro que no tiene ningún sentimiento negativo hacia él…