Por qué Pepe Navarro "sabe" que no es el padre del hijo de Ivonne Reyes: las pruebas concluyentes

Una sentencia le adjudicó la paternidad de Alejandro Reyes, tras negarse a hacerse la prueba de ADN

El presentador se sienta hoy en Telecinco para demostrar que dos análisis biológicos dicen lo contrario

NIUS explica todo lo que hay detrás de esta guerra judicial que dura ya 12 años

Alejandro Reyes tiene 21 años. Los mismos que su madre, Ivonne Reyes (54), y Pepe Navarro (70) llevan enfrentados por su paternidad, en uno de los casos más mediáticos y misteriosos del mundo del corazón.

La justicia dictó hace 11 años que el presentador era el padre del joven, tras varias negativas a hacerse la prueba de ADN.

Ahora, Pepe Navarro hace estallar de nuevo el tema con su regreso a un plató de Telecinco para dar una entrevista en Deluxe, en la que dice que aportará "pruebas biológicas concluyentes" que demostrarán que él no es el padre.

"Hay dos verdades, la jurídica y la biológica"

"Un tribunal me adjudico la paternidad legal, pero la realidad biológica dice que no es mi hijo", asegura el precursor del late night en España, explicando que "habla ahora" porque tiene "la documentación suficiente, concluyente y determinante, que demuestra la manipulación". "Para ella [Ivonne Reyes] esto no es desconocido, la novedad es que yo hable por primera vez y en profundidad". Se desconoce si mostrará a cámara sus pruebas, que sí ha puesto en disposición del programa:

Pepe Navarro se refiere, sobre todo, a la prueba biológica que hace cinco años consiguió su hija mayor Andrea -fruto de su primer matrimonio con Eva Zaldívar-, cuando contrató a unos detectives para que recogieran ADN de Alejandro y lo analizaran junto al suyo. Tal y como trascendió a los medios y ha podido confirmar NIUS, el resultado fue, inequívocamente, que el hijo de Pepe Navarro no era su hermano.

La sentencia que adjudicó la paternidad a Pepe Navarro

Para entender bien esta historia tenemos que remontarnos a mediados de los años 90, cuando Pepe Navarro e Ivonne Reyes, a la que había conocido en El juego de la oca, vivieron un romance. Era la época en la que él presentaba Esta noche cruzamos el Mississippi, donde ella trabajaba de colaboradora.

En el año 2000 nacía su primer y único hijo, Alejandro. Al principio la venezolana no quería desvelar la identidad del padre. Pero en 2009, cuando el niño tenía 9 años, puso la primera demanda de paternidad a Pepe Navarro. Ante la negativa del presentador a hacerse la prueba de ADN, el Juzgado de Primera Instancia 37 de Madrid le adjudicó la paternidad, sentencia ratificada en 2012 por la Audiencia Provincial de Madrid, elevando además la pensión alimenticia.

El presentador siempre ha dicho que se equivocó al negarse a hacerse la prueba, pero ya no había marcha atrás. Legalmente, él era el padre. De hecho, Pepe Navarro aceptó la sentencia y no recurrió. En 2014, padre e hijo intentaron conocerse, llegando a verse varias veces, en las que incluso hablaron de hacerse la prueba. Pero la relación se rompió, según Pepe Navarro, por culpa de Ivonne Reyes.

Su hija contrató a un detective para saber si Alejandro era su hermano

Pasaron dos años hasta que la hija mayor del periodista, Andrea Navarro, decidió por su cuenta tratar de averiguar la verdad. La joven, que ahora tiene 23 años, decidió dar un paso adelante, harta de las bromas y especulaciones que sufría entonces en el colegio de La Moraleja (Madrid) al que también iba Alejandro. "Quería saber de una vez por todas si era o no su hermano, para su tranquilidad", nos cuentan fuentes de su entorno.

Andrea intentó primero convencer a Alejandro de que se prestara voluntariamente a hacerse la prueba, pero ante la negativa de éste y de su madre, Ivonne Reyes, la hija de Pepe Navarro contrató a un detective para que consiguiera su ADN a partir de la muestra de saliva de un tenedor en un restaurante.

El resultado de la prueba: "Sin coincidencia genética"

Según publicó El Confi Legal, la primera prueba se hizo en 2016 por el Laboratorio de Genética Clínica, S.L, cotejando los perfiles genéticos de Andrea Navarro y Alejandro Reyes, más los de Andrea con su madre, Eva Zaldívar. El resultado fue concluyente: "no había ninguna coincidencia genética entre Alejandro y Andrea".

El recurso ante el Supremo se desestimó por estar fuera de plazo

Con esta prueba, la hija de Pepe Navarro presentó un recurso de revisión de la sentencia contra su padre ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, ni siquiera fue admitido a trámite, sin entrar a valorarse el resultado del laboratorio ni la declaración de los detectives, por una mera cuestión formal, ya que Alejandro era todavía menor de edad y la demanda se presentó fuera del plazo legal.

Ivonne Reyes contraatacó igualmente con una querella por vulnerar los derechos a la intimidad y el honor de su hijo, que también fue desestimada, al considerarse que Alejandro ya era mayor de edad y el ADN se había obtenido de forma legal, sin hurto o violencia, por ser el tenedor de un restaurante un objeto público.

Ivonne Reyes encargó otra prueba por su cuenta que no le dio la razón

En medio de todas sus disputas judiciales, Pepe Navarro e Ivonne Reyes hablaron varias veces por correo e incluso llegaron a cenar juntos en un restaurante. El presentador está convencido de que ese día se llevaron alguna muestra de su ADN para analizar. De hecho, según publicó el citado medio confidencial, Ivonne Reyes encargó secretamente una prueba a un laboratorio, entregando un bastoncillo con restos epiteliales de ella y de su hijo para que fueran comparados con el rescatado de la taza en la que había bebido Pepe Navarro.

La conclusión del laboratorio LabGenetics fue la misma que la de la prueba de Andrea Navarro: "Los resultados obtenidos excluyen a los contribuyentes al perfil genético mezcla obtenido de la muestra biológica GF17/738-PP [Pepe Navarro] como padre biológico del donante de la muestra biológica GF17/859-H [Alejandro Reyes]", dice el documento firmado por el director del laboratorio el 20 de noviembre de 2020,

Ivonne Reyes acordó hacerse la prueba con Pepe Navarro, pero luego se negó

La noche que Pepe Navarro cenó con Ivonne Reyes, ambos habían acordado acercar posturas y encargar pruebas a dos laboratorios, uno elegido por ella y otro elegido por él, usando el ADN de sus respectivos hijos, Alejandro y Andrea. "Pero algo pasó porque ella, después, se echó atrás y dijo que no", recuerdan fuentes conocedoras del caso.

El presentador siempre ha sospechado que Ivonne se negó al final hacer las pruebas, tras haber confirmado ya que Alejandro no era hijo de él.

Quizá eso explique por qué hace un año, Pepe Navarro aseguraba con rotundidad ante las cámaras que el hijo de Ivonne Reyes no era suyo y que ella lo sabía perfectamente. "Al final se hará justicia y ese niño tiene que saber quién es su padre, supongo que ella se lo habrá dicho si lo sabe. El día que yo falte, mi herencia, mucha o poca, se repartirá entre mis hijos, y ese día Alejandro tendrá que hacerse las pruebas de ADN, le recomiendo que se las haga ya para evitar el ridículo en el futuro. Yo me iré de este mundo y mis hijos pedirán a Alejandro que se someta a esas pruebas", dijo sobre la posibilidad de que los cuatro hijos reconocidos que tiene con sus dos ex parejas -Andrea y Marlo (de Eva Zaldívar),y Darco y Layla (de Lorena Aznar) planteen una nueva batalla judicial con su hermano legal.

"Ella sabe que no es hijo mío pero se niega a reconocerlo"

En definitiva, el presentador cree que Ivonne tiene la prueba de que Alejandro no es hijo de él, pero se niega a reconocerlo. "Ella no quiere quedar en entredicho, después de todo lo que ha dicho y la remuneración que ha conseguido por ello en los medios", dice en el avance de su entrevista en Telecinco. "Admitir un error de esa envergadura para ella sería un gran agravio". "Pero corregir es de sabios, yo me equivoqué no haciéndome la prueba, pero tres años después rectifiqué, han pasado ya seis años, tiempo suficiente para que haya recapacitado".

Aunque Alejandro Reyes sea hijo de Pepe Navarro por imposición legal, en el entorno de abogados y periodistas cercanos al caso hay serias dudas sobre la verdad biológica, ya que dan una alta fiabilidad al laboratorio que hizo la prueba genética, uno de los más prestigiosos de España. Las empresas que hacen este tipo de análisis ni siquiera conocen los nombres de los donantes, recogidos con títulos como "A" (padre), "B" y "C" (hermanos), por ejemplo, de forma que quede fuera de toda duda una posible manipulación.

¿Qué opciones tiene Pepe Navarro de impugnar la sentencia?

Eso sí, aunque Pepe Navarro tenga la prueba biológica que demuestre que no es el padre de Alejandro, como enseñará previsiblemente este viernes, "a efectos legales ya es tarde", ya que la sentencia del Supremo es firme y no admite recurso.

"Solo Alejandro podría pedir una nueva prueba"

La única posibilidad de reabrirlo la tendría el propio Alejandro, por ser "el titular del derecho a que se reconozca su paternidad". Él es quien tendría la última palabra, si decide pedir una nueva prueba, pero hasta ahora no ha querido hacerlo, ni siquiera cuando Marlo, el hijo de Pepe Navarro y Eva Zaldívar, se lo pidió, antes de que su hermana Andrea presentase el recurso de revisión. Alejandro le llamaba "bro" [brother], a lo que Marlo respondía: "Si dices que eres mi hermano, vamos a hacernos la prueba", pero no obtuvo respuesta.

"Pepe Navarro podría ir al tribunal europeo"

Otro abogado consultado por Sálvame, sin embargo, sí ve posible que el propio Pepe Navarro pueda reabrir legalmente este proceso. "En el terreno de las filiaciones, la verdad genética está por encima de la verdad legal, eso es lo que hay que averiguar, en el tiempo que sea, porque no se puede mantener una sentencia errónea por una cuestión formal o procedimental", opina este experto, apuntando como opción que Pepe Navarro lleve el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no lo ha conseguido en el Supremo. "Aunque el hijo se niegue a hacerse la prueba, [Pepe Navarro] podría intentar impugnar la paternidad".

¿Por qué se negó Pepe Navarro a hacerse la prueba de paternidad?

El error de Pepe Navarro fue no hacerse la prueba de paternidad desde el principio, ya fuera por un tema de orgullo, por convencimiento de que no era el padre, o por un mal asesoramiento. "Esto es algo muy habitual en las demandas de paternidad", explica a NIUS una abogada que ha llevado muchos casos de este tipo. "Por mi experiencia, los hombres se niegan a hacerse la prueba, sobre todo cuando tienen dudas, porque quieren ganar tiempo que les permita hacer desaparecer los bienes que deberán repartir entre sus hijos en caso de que les atribuyan la paternidad".

¿Quién podría ser el verdadero padre de Alejandro Reyes?

Si Pepe Navarro no es el padre de Alejandro Reyes, tal y como él intentará demostrar hoy en Telecinco, ¿quién sería el verdadero padre del hijo de Ivonne Reyes? Es la pregunta que surge ahora en los debates de la cadena. El presentador siempre ha dicho que sospecha de dos hombres concretos que, según él, tenían relación con la modelo antes de quedarse embarazada.

En Sálvame han comenzado las especulaciones. Lydia Lozano dijo que en esa época, en la que los periodistas hacían siempre guardia en casa de Ivonne Reyes para fotografiarla junto a Pepe Navarro, "vi entrar en ella a una persona muy conocida que da patadas a un balón". Además de este presunto futbolista famoso, de quien no ha querido decir la identidad, en el programa también ha apuntado a un "piloto" y a "un empresario de la comunicación ya fallecido".

Cómo está ahora Alejandro Reyes

Alejandro Reyes acaba de dar el salto al teatro de la mano de Rafael Amargo, con un papel en su obra Yerma, en la que comparte escenario con Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia. Álex (como es conocido en su entorno) debutó el 13 de noviembre sobre las tablas del Teatro Martínez Montañés de Alcalá la Real, en Jaén:

El hijo de Ivonne Reyes, cuyo sueño siempre ha sido ser actor, está muy ilusionado y agradecido por esta oportunidad, ya que en estos últimos tiempos, al no encontrar trabajo en el mundo del espectáculo, se dedicaba a la recogida de aceitunas en el pueblo de Hornachos (Extremadura). "Un trabajo totalmente respetable como cualquier otro. En la vida hay que hacer de todo y más si eres un actor, que eres una esponja", dijo en una entrevista a ABC.

Alejandro estudió en en el colegio británico King’s College, en Madrid. "Nunca me faltó de nada, mi madre siempre estuvo ahí", cuenta.

La primera vez que vimos oficialmente su cara, después de algunos ‘robados’ de prensa, fue en 2016, cuando cumplió la mayoría de edad y posó con su madre en las revistas.

Tras años de disputa por su paternidad, y en los que su madre le había tenido alejado de los focos, el joven decidía saltar a los medios en la primavera de 2020, como concursante de Supervivientes en Telecinco. Una experiencia que le sirvió para saber que la televisión no era lo suyo: "No valgo para los realities".

Aejandro Reyes ya había intentado abrirse camino en mundo del modelaje y la interpretación. Debutó en la pasarela SFIFW de la ciudad de Miami y en la Fashion Week de New York, en la que desfiló para diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada. También participó en el cortometraje So, Tony? dirigido por Mayte Díaz y producido por Zoe Bell.