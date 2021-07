Qué anomalía psíquica tiene el pequeño Nicolás, atenuante en su condena de cárcel

Sin embargo, en el caso del pequeño Nicolás, la “anomalía psíquica” que le atribuyen ha sido solo un “atenuante”, “y por lo que ha trascendido del caso”, ha continuado la psicóloga, se trataría de una “megalomanía, o lo que es lo mismo, un trastorno narcisista de la personalidad , basado en los delirios de grandeza”. “ La persona, en este caso, llega a desconectar de la realidad, fantaseando por momentos, y llegando a creerse el rol que transmite, no siente que miente ”. “En este caso, no es un eximente, solo un atenuante”, ha incidido, “porque la persona sí toma las decisiones con conocimiento, aunque esté influida por sus delirios de grandeza”.

Por su parte, la defensa reclamó la absolución al estimar que el acusado no era imputable por eximente completa al padecer un trastorno de la personalidad que hace que distorsione su percepción de la realidad y no sea consciente de las consecuencias jurídicas de sus actos.

La abogada defensora alegó que tal como decía los peritos el pequeño Nicolás "creía su verdad" por su trastorno. Añadió que en todo caso no era imputable por su enfermedad y alegó error judicial al no practicarse hace cuatro años un examen psiquiátrico, tal como recomendó el médico forense que le atendió tras ser detenido, lo que a su juicio había desencadenado los procesos penales que tenía pendientes el pequeño Nicolás, informó EFE.

El acusado no quiso contestar entonces "por prescripción médica", pero sí hizo uso de su derecho a la última palabra. "Vengo de una familia militar por parte de padre, madre, tíos y abuelos, de rangos superiores del Ministerio de Defensa, que me han inculcado respeto a las instituciones y a quienes trabajan para todos nosotros, y desde pequeño lo he vivido", comenzó. "Si he dicho algo que ha podido injuriar al CNI no tengo problema en pedir perdón y retractarme pues lo último que quería era perjudicar a cualquier institución o persona".