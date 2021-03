"Me pidieron una foto de malas maneras y me negué"

"Eran las once de la noche, salía de cenar con un par de amigos en un restaurante por la calle Juan Bravo", a la altura de Castellana 40, cuando un chico se acercó a pedirle un selfie. "Me cogió del cuello y con empujones, en plan colegueo, pero no me hizo gracia porque no le conocía". "Y mira que yo soy de hacerme fotos con todo el que me lo pide, pero me negué porque no me gustó la forma agresiva de pedirlo".