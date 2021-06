Cientos de personas se citan en Stonehenge para celebrar con rituales el solsticio de verano

Los paganos y druidas británicos no se dejaron intimidar por el clima inusualmente frío y nublado que ha habido hoy lunes en Stonehenge para celebrar el solsticio de verano . Y cientos de personas se han dado cita en la zona a pesar de las recomendaciones de las autoridades , que pedían no hacerlo por responsabilidad con la pandemia de covid.

A pesar de las aglomeraciones, la policía local ha asegurado que no se han registrado incidentes. Más de 200.000 personas han seguido una retransmisión en directo de un evento en el que no han falto rituales ancestrales en agradecimiento al sol, que precisamente no ha sido protagonista pues el cielo estaba nublado en la zona, y el amanecer no ha sido tan espectacular como podría.