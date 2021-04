Petición de mano bajo aguas gallegas: "Me puse tan nerviosa que no sé cómo no me ahogué"

La peculiar pedida de mano tuvo lugar después de meses de preparativos a espaldas de Tamara . Adrián, federado en un club de pesca submarina, contactó a finales del año pasado con la empresa Buceo Rías Baixas para planificar todos los detalles. Ellos fueron los encargados de sumergir horas antes de la inmersión el cofre. En su interior, tres fotos de la pareja plastificadas, una réplica de los anillos de boda, un catalejo, una brújula y monedas simuladas de oro, plata y bronce. También, la pregunta clave: ¿Te quieres casar conmigo? "No lo hubiese abierto si no fuera porque el instructor de buceo me insistió para que lo hiciese", confiesa Tamara, todavía emocionada por la sorpresa que tuvo lugar hace justo una semana. La respuesta fue un sí.

Un plan arriesgado

"Fue un planteamiento arriesgado porque yo no había practicado submarinismo en la vida. Podía haber llegado allí y no ser capaz de sumergirme", comenta Tamara. Pero la joven confiesa que esta ha sido la sorpresa más bonita que le han hecho en la vida. "Me puse tan nerviosa que no sé cómo no me ahogué. Pero es algo que no se me va a olvidar nunca", comenta.