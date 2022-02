Petra Martínez explica cómo se liberó del tabú de la masturbación: “Me asustaba la sola palabra”

La actriz de 77 años cuenta cómo surgió el discurso viral en los Feroz, cuando dijo: "Me masturbo 3 ó 4 veces al día"

Admite que estuvo a punto de rechazar la película por la que ha sido premiada, “solo por esa escena”

También recuerda los prejuicios del sector cuando fichó por 'La que se avecina' y recuerda su paso por 'Barrio Sésamo'

En la noche del pasado sábado, no solo se hablaba de la polémica elección de Chanel para Eurovisión, sino también del reivindicativo discurso de Petra Martínez en los premios Feroz.

La actriz de 77 años recogía el galardón por su papel en la película La vida era eso y sorprendía a todos haciendo un alegato con humor en favor de la masturbación, que se hizo viral inmediatamente por no estar acostumbrados a que alguien de su edad hable de ello tan abiertamente.

"En esta película, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Yo ahora me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía. Hay muchas cosas que las mujeres de mi edad no sabemos. Por ejemplo, el 'satisfeision' [Satisfyer], no sé si lo habéis probado pero es genial”, dijo provocando las risas y aplausos mientras recogía el Feroz a mejor actriz de manos de Javier Cámara:

"Nunca preparo los discursos, me salió así inconscientemente"

La actriz ha explicado hoy cómo vivió ese momento tan comentado y aplaudido. “Yo nunca me preparo los discursos, me salió así”, ha dicho Petra Martínez en una entrevista para la cadena SER, si bien ha reconocido que debió ser producto de su inconsciencia, por los quebraderos de cabeza que le trajo al principio la escena de masturbación de la película, a la que ahora está muy agradecida.

"Yo no hago eso", dijo cuando leyó la escena de la masturbación

“Cuando me dieron el guion, me pareció precioso, decía ‘qué bonito, está dentro de la gama mía interpretativa, pero al ver la escena de la masturbación, dije ‘no lo hago, no tengo ganas de eso’”, recuerda de su rechazo inicial a participar en La Vida era eso, la película que protagoniza con Anna Castillo, una historia sobre dos inmigrantes españolas que se encuentran en un hospital en Bélgica, y su vida se transforma:

"El director me convenció y dio gracias por ello"

“Estuve a punto de no hacer la película solo por eso”, hasta que “me convenció el director [David Martín de los Santos] y doy gracias a quien tenga que dárselas, porque es una película que nunca olvidaré”, admite ahora.

Así le perdió el miedo a la palabra "masturbación"

La actriz recuerda que entonces le “costaba hablar de masturbación en las entrevistas, la sola palabra me asustaba, y mira que en la escena no se ve nada, es todo a través de las sábanas, pero me daba pudor”. Hasta que llegó un día que empezó a pensar: “Pero, ¿cómo somos tan tontos? ¿Qué problema hay?”.

Petra Martínez cree que su discurso, aunque espontáneo, se debió a esa idea inconsciente que le rondaba la cabeza. “Sin reconocerlo interiormente, debí estar dando vueltas en mi cabeza a ese tabú de la masturbación, a como era tratado en la antigüedad, y en cómo ha podido influir en mí ese tema”, hasta que le salió de forma natural en el discurso.

"Al principio me dio miedo hacer 'La que se avecina'"

Petra Martínez, que también opta al Goya por esta película, cuenta con una larga trayectoria en cine (La mala educación, La noche de los girasoles..), teatro y televisión (Brigada Central, Los Serrano, Amar en tiempos revueltos...). Pero mucha de su popularidad en los últimos años se la debe a La que se avecina, la exitosa serie de Telecinco en la que interpreta a Fina Palomares desde 2014.

La actriz ha reconocido que al principio le dio “miedo” hacer ese papel, un personaje muy querido de la serie, por el que ahora está eternamente “agradecida” a los creadores y productores, Alberto y Laura Caballero.

“No todo el mundo entendió que lo hiciera, había gente que me dejó de hablar… yo pensaba ‘¿cómo se puede tener tan poco sentido del humor?”, ha dicho sobre los clásicos prejuicios en el sector de que alguien consagrado en el teatro se pase a hacer una comedia popular en televisión, en el caso de La que se avecina, la más vista y longeva, pendiente de estrenar la décimo tercera temporada, y preparándose otras tres para grabar en 2022, 2023 y 2024.

Sus inicios en 'Barrio Sésamo' junto a su marido, Juan Margallo: "Fue maravilloso"