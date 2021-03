La Policía Nacional alerta de una nueva ciberestafa en nombre de Netflix: "No piques"

A los ciberestafadores se les acaban las ideas pero no sus malas intenciones. La Policía Nacional ha alertado en su cuenta oficial de Twitter de una nueva campaña de phishing que roba datos personales a las víctimas a través de un mensaje en nombre de Netflix .

Desconfíe de cualquier tipo de comunicación que reclame datos bancarios en SMS, email o WhatsApp, porque no es el cauce habitual que siguen las compañías. Por mucho que utilicen los logos y la imagen oficial de marcas como Netflix, no haga clic en enlaces sospechosos ni descargue aplicaciones de las que no conozca su procedencia y estén en las tiendas oficiales de descarga.