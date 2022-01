Por qué este año tampoco ganaremos Eurovisión

No. Este año tampoco vamos a ganar Eurovisión, por una sencilla razón: no tenemos canción . Que la elegida para representar a España en el festival de este año, Chanel Terrero , es una 'artistaza' , que nos conquistó desde la primera semifinal del Benidorm Fest, nadie lo pone en duda. Que la vamos a apoyar y que ella va a hacer todo lo posible por ganar –“prometo un gran show”, ha dicho-, también. Pero que su canción, SloMo, tiene todas las papeletas para pasar sin pena ni gloria el próximo mayo en Turín (Italia, sede del festival), es algo que hay que empezar a asumir.

No nos equivoquemos. Rigoberta Bandini y Tanxugueiras no eran las grandes favoritas por la “teta”, el feminismo ni la tradición gallega , sino por la superioridad que demostraron tener desde el primer momento sus canciones, Ay mamá y Terra . Ya fuera por el ritmo, lo pegadizo, la poesía, la fuerza, el “lalaralalá” o el “ma-ma-ma-ma-ma”, eran los dos temas que habían calado entre el público.

Así lo hemos visto en los últimos 10 años, cuando Eurovisión lo han ganado canciones completamente diferentes y algunas inesperadas, como Euphoria (Laureen, Suecia), Only Tear Drops (Emmelie de Forest, Dinamarca), Satellite (Lena Meyes, Alemania), Rise like a Phoenix (Conchita Wurst, Austria), Héroes (Måns Zelmerlöw, Suecia), 1944 (Jamala, Ucrania), Amar pelos dois (Salvador Sobral, Portugal), Toy (Netta, Israel) o Arcade (Duncan Laurence, Países Bajos).

¿Eran estas canciones todas iguales? ¿Eran todas “eurovisivas”? No, simplemente, todas eran buenas. Quizá no fueran las mejores de las que se presentaron en sus ediciones, como muchos piensan de la del portugués Salvador Sobral, o como ocurrió el año pasado con la balada Voilá , que muchos la preferían a la heavy Zitti e buoni. Pero pese a los criticados politiqueos, vecinismos y amiguismos entre países, el público no suele equivocarse, y al final, Eurovisión siempre lo gana un tema que lo merece , que ya despunta en las descargas musicales desde antes del certamen y que sigue sonando después, como el Héroes de Måns Zelmerlöw:

Incluso el Mas-Run de Brequette , aunque la artista fuera una total desconocida, era mejor canción que la que ganó finalmente la preselección, Dancing in the rain (Ruth Lorenzo).

Nadie pone en duda la importancia del “conjunto” de la candidatura que se lleve a Eurovisión–canción, más artista y escenografía- para lograr un buen puesto. Pero de la misma forma que en la cocina, sin una buena materia prima, o en televisión sin un buen guion, no hay nada que hacer, tampoco en la música cuando detrás no hay una buena melodía.

Soñamos con llevar artistas consagrados a Eurovisión. Pero no habría Rosalía o David Bisbal que pudiese ganar con Do it for your lover, la olvidable canción de Manel Navarro y su "gallo" que nos dio un batacazo histórico, como tampoco habrá Chanel que subsane el error que hemos cometido este año. No con ella, pero sí con SloMo.