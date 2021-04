Cuando Mediaset anunció que recuperaba El precio justo, a todos nos invadió la nostalgia. Pero ni sus propios responsables imaginaban hasta qué punto es un programa evocador para los españoles, distinto a cualquier otro formato, hasta que tuvieron el primer contacto con sus aspirantes a participar. No solo por la avalancha de solicitudes que recibieron, más de 11.000, batiendo récord en un casting de un programa de Fremantle, sino por por lo que se encontraron una vez empezaron a hacer la selección de concursantes.



"Nos llama mucho la atención que haya mucha gente que, aunque por su edad no vivieron el concurso, lo conocen por sus padres o abuelos, de cuando lo presentaba Joaquin Prat, y nos dicen que lo que más ilusión les hace es venir para que sus abuelos puedan verles en la tele", cuenta a NIUS Ana Fernández, coordinadora de redacción y casting de El precio justo en Fremantle, productora de formatos como Got Talent, Idol Kids, Factor X, Adivina qué hago esta noche, Mask Singer o la próxima apuesta de Mediaset, Top Star.