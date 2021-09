Anya Taylor-Joy, el look más espectacular de los Emmy que desafiaron a la mala suerte

Olivia Coleman (mejor actriz por The Crown) ganó a su compañera de reparto Emma Corrin (la favorita en esta categoría), Tobias Menzies (mejor actor secundario por The Crown en su papel del duque de Edimburgo) se impuso al favorito Michael K. Williams (Territorio Lovecraft), y Ewan McGreggor (Halston) y Juliane Nicholson (Mare of Easttown) triunfaron sobre Paul Bettany y Kathryn Hahn (Wandavision).