Abre la primera Iglesia Maradoniana en México: "No somos los únicos locos con Maradona"

Un par de jarrones grandes con pelotas de fútbol presiden la entrada de la primera iglesia maradoniana de México , en la que no falta una imagen de Diego Armando Maradona con sombrero para dar la bienvenida a los fieles. En el interior de la iglesia, el particular Vía Crucis está recreado con fotos de Maradona desde su infancia hasta los encuentros del Pelusa con Fidel Castro o el Papa Francisco .

"No es como ir a otra iglesia, sentarse y escuchar", asegura Marcelo Buchet, artífice de la apertura de la iglesia maradoniana en México. "Aquí podemos venir a hablar de fútbol". “He visto gente llorar, gente arrojarse a su foto, rezar. Me siento mucho mejor porque no soy el único loco", asume Buchet.