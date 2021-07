Las protagonistas del 'comeback' de 'Sexo en Nueva York' ya ruedan la serie en Manhattan

Los diez capítulos de la ficción que catapultó a Sarah Jessica Parker tiene sobretítulo para esta secuela: A Just Like That. Pero para disgusto de los seguidores de la ficción, una de las cuatro actrices no formará parte del elenco. Y es que Kim Catrall, que interpretaba al personaje de Samantha, no aparece en la primera imagen filtrada de la nueva tanda de episodios.