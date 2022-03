Luiza, la "hija secreta" de Putin, acosada en las redes sociales tras la invasión a Ucrania

Luiza Rozova, estudiante de 18 años que vive en San Petersburgo, es hija de la supuesta amante del presidente ruso, Svetlana Krivonogikh

"¿Estás en un búnker como las ratas?", le escriben en su cuenta de Instagram

Putin tiene dos hijas reconocidas, de quienes dicen que están en un búnker secreto en Siberia

Vladimir Putin tiene dos hijas reconocidas, la genetista Maria Vorontsova (36 años) y la bailarina y matemática Katerina Tikhonova (35), fruto de su primer y duradero matrimonio con la ex azafata de vuelo Lyudmila (1983-2013), la ex primera dama del Kremlin.



Son las tres únicas personas reconocidas en la misteriosa vida familiar y sentimental del presidente ruso y ex agente de la KGB, que siempre se ha negado a compartir con los medios, por lo que apenas hay imágenes de ellas. Se especula con que Putin tiene un nieto de su primogénita.



Pero en el CV sentimental ‘extraoficial’ del hombre que ha puesto en jaque al mundo, con la invasión a Ucrania, hay varias amantes, entre ellas Alina Kabaeva, gimnasta olímpica y ex diputada del parlamento ruso de quien se dice que podría ser su pareja actual, y la que estaría en un búnker de Siberia junto a sus hijas, según declaró ayer Valery Solovei, politólogo, historiador y exjefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

Ha llegado a publicarse que Alina tiene cuatro hijos de su relación con Putin, uno de 14 años, otra de 10 y unos gemelos de cuatro.



A Putin también se le atribuyó una relación con Svetlana Krivonogikh, una limpiadora de San Petersburgo que se hizo millonaria en poco tiempo y que tiene una hija, cuya paternidad se atribuye al presidente ruso, aunque éste siempre lo ha negado.



La 'hija secreta' de Vladimir Putin es Luisa Rozova (18 años) y hoy es noticia en varios tabloides británicos por el acoso que está sufriendo en sus redes sociales tras la guerra iniciada en Ucrania por su presunto padre.

“¿Estás sentada en el búnker? ¿Cómo una rata”, son algunos comentarios que los trolls están dirigiendo a esta estudiante de San Petersburgo, también conocida como Elizaveta.



Algunos critican a la hija de Svetlana Krivonogikh (45 años), ahora copropietaria de un importante banco ruso, por disfrutar de un estilo de vida caro, mientras que las acciones de Putin causan miles de muertes y un sufrimiento incalculable para millones de personas.

Svetlana, que vive en una lujosa mansión de Mónaco, nunca ha confirmado ni desmentido los rumores de que el padre de su hija es Vladimir Putin. Sin embargo, su abuelo sí declaró a Russian Gya que su "bisnieta" se “parece" al presidente ruso de joven, que nunca ha reconocido públicamente a Luzia como su hija.



La presunta hija secreta de Putin, que tiene más de 86.000 seguidores en Instagram, dejó de publicar hace cinco meses, lo que generó sospechas de que Putin la había amordazado, aseguran medios como el Daily Mail y The Mirror.

Su última publicación es de octubre. Sin embargo, su cuenta permanece visible, y sus publicaciones, en las que siempre sale tapándose la cara, hay mensajes como la "hija de un asesino, criminal de guerra, psicópata y drogadicto" o "no escondas los ojos de Putin".

Algunas publicaciones incluyen la bandera azul y amarilla de Ucrania con el mensaje: “La nación rusa debe levantarse contra este dictador. No quieres tener nada que ver con él". Y otros le recriminan que no se pronuncie. “¡Es la hija de ese demonio! Al menos podría mostrar que no está de acuerdo con lo que está haciendo su padre, de alguna manera influir en él" "A Putin le importa un carajo la gente común, pero tal vez sus hijas aún signifiquen algo para él”. “Se queda callada porque sabe que si le dice una mala palabra a papá, se quedará sin mucho dinero, apartamentos y cosas caras”.

También hay quien la defiende del acoso, pidiendo que “no se la juzgue, porque no es su culpa”. “Ella no puede hacer nada por tener un padre loco”.



Andrey Zakharov, periodista de la BBC, fue quien reveló la historia de Luzia Luiza Rozova como presunta hija de Putin, para el medio de comunicación ruso Proekt.Media, algo que a la joven no pareció incomodarle en su momento. Cuando le preguntaron por ello, hace un año en la plataforma Clubhouse, la estudiante universitaria dijo estar “encantada” con la nueva “atención mediática” por su supuesto parentesco con el líder ruso, aunque evitó responder si era verdad, según The Sun.

