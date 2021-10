Qué es la maca, lo que recomienda Mercedes Milá para el vigor sexual

La periodista estaba muy tranquila, algo que no cuadra con su temperamental personalidad y que llamó la atención del presentador. "Te noto distinta, como más serena", le dijo Buenafuente, acostumbrado a ver a su colega y amiga más "desatada" en las entrevistas que le ha hecho hasta ahora. "No sé si eso es bueno", respondía Milá, "la pasión es fundamental en este trabajo y yo espero no haberla perdido". Y así lo demostró al final de la entrevista, cuando dejó descolocado al showman con una recomendación, tras decirle éste que "no sé si es porque nos hacemos viejos, pero últimamente me noto con menos energía".