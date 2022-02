Qué es el método Silva, la meditación activa que ha hecho "mejor persona" a Álex González

En concreto, Álex González está fascinado con el método Silva . “Consigues poner tu estado mental en un estado ‘alfa’ que es como bajar la frecuencia mental, y te permite estar más abierto a tu subconsciente que, como sabes, es más del 90% de tu cerebro, y eso es muy interesante”, explicó el actor de 41 años sobre esta técnica de control mental que descubrió, después de muchos años tratando de meditar sin éxito. “Yo no podía hacer meditación pasiva, dejar mi mente en blanco, hasta que descubrí que existe otro tipo de meditación, el método Silva, que es una meditación activa, en la que te puedes mover, no tienes por qué estar quieto. Para mí es de muchísima ayuda”, compartió:

Álex González habló de su experiencia personal con este método. “Me ayuda a tomar mejores decisiones, me hace mejor persona”, dijo mostrándose prudente, ya que no quiere ser prescriptor, puesto que todavía lo está aprendiendo.

“Da vergüenza hablar de esto, pero al final lo que quiere todo el mundo es ser feliz, la meditación no es para todo el mundo, que cada uno haga lo que quiera”, matizo Pablo Motos , que dijo haberse aficionado a la meditación después de indagar en la vida de sus invitados, famosos con mucha presión, y ver que muchos de ellos la practicaban. “Te conecta con el estado mental alfa, que es lo contrario a la ansiedad, te deja muy relajado”, defendió.

De hecho, Álex González se interesó por la meditación a raíz de un libro que le regaló el presentador, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. “Me interesa mucho el comportamiento del cerebro, el comportamiento, al final una cosa te lleva a otra y me empezó a interesar mucho la programación neurolingüística, cómo el poder de la palabra habla de nosotros mismos”, explicó Álex González.

A pesar de sus más de 50 años de historia, el método Silva no cuenta con buena fama en el mundo de la psicología, ya que no hay evidencia científica de ello, como sí la hay en ciertos programas de mindfulness y meditación respaldados por la neurociencia.

Los críticos de el método Silva consideran que sus fundamentos neurocientíficos no están probados, y que tiene aspectos que hacen que se le considere pseudociencia o incluso un movimiento religioso, algo que Silva International Inc. rechaza.

El Método Silva parte de la premisa de que se puede enseñar a las personas a ser genios. Según su creador, los genios son las personas que piensan con los dos hemisferios cerebrales, potenciando el uso del derecho, mientras que el 90% de la humanidad lo hace con el izquierdo, en el nivel beta. Considera que cuando el cerebro emite ondas alfa , ambos lados del cerebro están pensando, y así se puede mejorar el cociente intelectual y desarrollar un potencial interno oculto que incluiría habilidades de clarividencia y otros procesos psíquicos, como la autocuración o la telepatía. Esta es la parte más polémica, ya que no hay evidencias de que en el estado 'alfa' se disponga de tales capacidades.

Los neurólogos consideran una simplificación excesiva esta división entre los dos hemisferios cerebrales. Aunque las ondas beta se producen durante la actividad mental intensa, y están relacionadas con el estrés, y las ondas alfa cuando no hay concentración, esté el sujeto relajado o no, no hay evidencias de que el cerebro sea más creativo, más perceptivo, capaz de sanar o de mejorar su sistema inmunitario mientras produce ondas alfa.