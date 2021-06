Qué fue de los hijos de Papuchi ("raro, raro, raro"), los hermanos de Julio Iglesias que ya son adolescentes

Ruth no conoció a su padre y Jaime tenía solo un año cuando murió, pero Ronna asegura que “les hablo constantemente de él, de cómo era, de lo que haría, para que le tengan siempre en su memoria”. La viuda de Papuchi es madre soltera, ya que asegura que nunca volvió a enamorarse. “Él era muy importante y siempre tendré esa parte de mi vida que no olvido, no he encontrado a otra persona”.