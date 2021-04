Carla Vigo, la sobrina de Letizia, da el salto a la fama: bisexual, apolítica y aspirante a actriz

"Me ha costado asumir quién soy"

Carla Vigo Ortiz cuenta en Semana cómo lleva ser la sobrina de Letizia y prima de Leonor y Sofía . "Me ha costado asumir quién soy". "La gente se cree que levanto el teléfono y consigo cosas y no es así" , explica:

Carla ya habló de su pérdida de su anonimato en una entrevista anterior, y lo que sintió cuando se vio por primera vez en un medio de comunicación: "Fue como si me hubiesen desnudado".

Habló de su madre en TV: "Estaría orgullosa de mí"

Carla Vigo dio su primera entrevista en televisión hace dos años, al programa Viva la vida de Telecinco. La sobrina de la reina Letizia habló entonces de su madre , aunque dijo que no guarda muchos recuerdos porque "era muy pequeña" cuando falleció, pero su familia sí le ha hablado mucho de ella: "Era muy trabajadora y luchadora. Creo que se sentiría muy orgullosa de mí", dijo.

Vive con su padre y pasó un tiempo en Alemania

Relación discreta pero cercana con su tía Letizia

Se prepara para ser actriz y cantante

De hecho, ella también se está preparando para ser actriz : "Me transformo, soy feliz", dice esobre lo que siente al subirse a un escenario.

Carla Vigo dejó en primero de Bachillerato el instituto e intentó entrar en la Escuela de Arte Dramático , pero no ha podido hasta ahora. Ahora sigue clases de canto e interpretación online.

Declinó participar en 'Supervivientes'

"Soy bisexual y apolítica"

Se ofrece como estrella de las redes sociales

Preguntada sobre si se siente una influencer, respondió que "no sabría muy bien decir si de verdad lo soy".

"Me envían esta semana varios emails de agencias de influencers presentándome a Carla Vigo como nueva estrella de las redes. Me da una pena tremenda. Esta niña es solo una cría un poco perdida en sus aspiraciones, darle pie a creerse cosas es aprovecharse de ella. Carla comparte repre con Manuel Ordovás, hermano de Peep Toes. ¿En serio se piensan que son relevantes estas criaturas? Me pregunto de donde sale el ejército de palmeros que las jalea en Instagram", alertaba este sábado la periodista Beatriz Miranda en LOC.