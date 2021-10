Quién es Dave Chappelle, el polémico rey de la comedia americana que tiene en jaque a Netflix

Su último especial, en el que se burla de los trans, ha levantado protestas dentro y fuera de la compañía, y abierto el debate de la cultura de la cancelación vs. la libertad creativa

Millonario y referente del humor más transgresor, repasamos su trayectoria y monólogos más controvertidos

Netflix celebra el fenómeno global de El Juego del Calamar y sus excelentes resultados económicos trimestrales, al tiempo que capea una de sus mayores polémicas desde el nacimiento de la plataforma, que también tiene nombre propio: Dave Chappelle.

El último especial del famoso, irreverente y millonario cómico estadounidense, The Closer, no solo ha ofendido a la comunidad LGTBI por sus chistes de corte tránsfobo, sino también a sus trabajadores, provocando un alud de protestas que ya están incluso en la calle. A esto se suma la investigación de Netflix a su directivo en España y Portugal, Diego Ávalos, por comportamiento "muy preocupante" contra el colectivo LGTBI.

Netflix lanza un órdago por la libertad creativa

La polémica de David Chapelle tiene detrás un interesante debate al que se enfrentan hoy en día todos los medios de comunicación, el de la llamada "cultura de la cancelación" y tiranía de lo políticamente correcto que impera estos días, frente al derecho de libertad creativa.

Los propios directivos de Netflix han reconocido que no saben muy bien cómo afrontar toda esta controversia, ya que es un "terreno inexplorado" hasta ahora.

El co-director de la compañía, Ted Sarandos, reconoció no haber gestionado bien el problema ni el malestar de sus empleados. "La cagué", dijo en alusión a la filtración del memorándum interno enviado a los trabajadores, en el que se negaba a eliminar el monólogo de Chapelle del catálogo de Netflix, al considerar que "no hacía daño real" pese a difundir comentarios considerados hirientes por la comunidad LGTBI+.

Dave Chappelle ha puesto en jaque a la plataforma de streaming líder en el mundo, que no quiere sentar un precedente y se mantiene firme defendiendo su producto pese a la mala imagen que pueda causarle. El directivo de Netflix argumenta que el formato es "coherente" con la trayectoria de Chappelle y cree que "editar el especial hubiera sido inapropiado". "Es una de esas veces en las que hay algo en Netflix que no te va a gustar", resumió Netflix, diciendo que su trabajo es "entretener al mundo y tomar decisiones que protejan la libertad creativa y a los artistas".

GLAAD (siglas en inglés de la alianza de gais y lesbianas contra la difamación) difiere de la postura oficial de Netflix. La televisión ha estado llena de "estereotipos y desinformación sobre nosotros durante décadas, lo que ha provocado daños en el mundo real, especialmente para las personas trans y las personas de color LGBTIQ", afirmó a Variety esta organización.

Dave Chappelle, el cómico millonario que está por encima del bien y del mal

"Si esto es la cultura de la cancelación, me encanta", ha dicho el humorista Dave Chappelle, que ya está acostumbrado a que sus chistes duelan, y se niega a dejar de hacer bromas sobre la comunidad LGTBI. Lo contrario sería ceder ante la "conspiración de la bondad", afirma.

Dave Chapelle representa una de las muchas contradicciones de la cultura estadounidense. Frente al puritanismo que rige la industria del entretenimiento en Hollywood, existe también una generación de cómicos –Louis C.K (Louie) es otro de ellos-, que llevan años desafiando a la cultura de la cancelación con un humor transgresor y ofensivo para muchos colectivos que sería impensable en otros países del mundo.

Amado y odiado, Dave Chapelle se ha convertido en los últimos 20 años en un ídolo para muchos cómicos del mundo, por atreverse a expresar lo que ellos querrían, pero su conciencia o el miedo a la lapidación social les impide. Su talento irreverente le ha hecho millonario. Netflix le pagó más de 20 millones de euros por este último y polémico especial, según Bloomberg, cantidad similar a la que cobró por sus anteriores programas en esta y otras plataformas. Su patrimonio está estimado en 50 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.



A continuación, recordamos algunos de sus monólogos más polémicos:

Los trans: "Perra, ni siquiera sabía que eras una mujer"

En su último y polémico especial para Netflix, Chappelle dijo pertenecer al "equipo TERF" (término con el que se denomina a las feministas radicales que no creen que las mujeres transexuales sean mujeres), y dijo esto de los homosexuales: "No soy tan aficionado a estos nuevos gays, demasiado sensibles, demasiado frágiles. Extraño a los gays de la vieja escuela... los gays de Stonewall. No aceptaron una mierda de nadie".

El cómico recuerda cuando le acosaron en un restaurante mientras cenaba con su familia. Uno de los hombres que lo estaba molestando, gay y blanco, llamó a la policía. "La gente gay es minoría hasta que necesitan ser blancos", dice Chappelle en The Closer. Asegura que la gente cree que odia a los gays, cuando en realidad, solo están celosos de lo que han logrado en comparación con el movimiento por los derechos de la comunidad negra.

Uno de los chistes que más han ofendido habla de una mujer a la que Chappelle define como un "chico lesbiano", que llama a TMZ (web de prensa rosa) para denunciar que el famoso cómico la agredió por ser lesbiana. El portal no la creyó pero el comediante confiesa que, tras una pelea iniciada por la denunciante, en efecto, golpeó a aquella mujer. "Perra, ni siquiera sabía que eras una mujer". Con el golpe le sacó "la toxicidad masculina", dice.

"En todas las pandillas de negros hay un blanco para que hable con la policía"

Muchos de los monólogos de Chappelle tratan temas raciales, con frases como estas: "En todas las pandillas de negros tiene que haber un blanco. ¿Sabéis por qué? Porque, en un momento determinado de la noche alguien tiene que hablar con la policía". "Una vez entraron en mi casa y no llamé a la policía. Ni hablar. Mi casa es demasiado guay incluso para mí. Si la policía hubiera entrado me hubieran comenzado a hacer preguntas y habría terminado en comisaría acusado de robarme a mí mismo", ironiza sobre los prejuicios con la comunidad negra. "Los niños blancos tienen la terapia y los niños negros tienen alcohol y armas", dice en otro momento.

"Si Weinstein fuera Brad Pitt, no sería acusado de violación"

Dave Chapelle se declara feminista pero ironiza sobre las contradicciones del movimiento. En plena ola del MeToo, sugirió que un hombre guapo no sería acusado de agresión y violación. Si Brad Pitt hiciera lo que hizo Weinstein, la respuesta sería diferente, dice. ("La chica habría dicho: obtuve el papel"), dice copiando una broma de Chris Rock sobre el acoso sexual de la década de los 1990 ("Si Clarence Thomas se pareciera a Denzel Washington").

"A nadie le importa la violación masculina, te lo llevas a la tumba"

En este otro monólogo, Chapelle critica la diferencia de percepción de la sociedad sobre la violación masculina respecto a la femenina. "Hay un animal en cada uno de ustedes. Leí que había un violador en Houston. La violación en serie no es graciosa pero, lo que es interesante es que todas sus víctimas fueron hombres, la violación a un hombre es lo más gangster.. A la sociedad no le importa un carajo la violación masculina. Si un hombre es violado se tiene que levantar. "Bueno me han violado, despiértame a las 7. Te lo tienes que llevar a la tumba".

"Bush esnifaba cocaína, no quiero un cocainómano en la Casa Blanca"

Algunos creen que un punto de inflexión en su carrera fue uno de sus sketches, en los años 2000, sobre cómo se hubiera comportado Bush como presidente si hubiera sido negro, algo que no gustó a la Casa Blanca y ya fue muy controvertido en su día.

"No entiendo de política, pero no podría votar a George Bush. No es algo que tenga que ver con la política: es porque sabemos que Bush esnifaba cocaína y no quiero tener a un cocainómano en la Casa Blanca. ¡Joder, esto es muy grave! ¡Un cocainómano podría vender los secretos nucleares por 20 o 30 dólares!".

Sobre los acusadores de Michael Jackson: "Les chupó la polla el rey del pop"

Los acusadores de Michael Jackson se revolvieron después de que Dave Chappelle afirmara que no creía sus acusaciones de agresión sexual en uno de sus especiales, sobre la cultura de la cancelación.

"Este es el peor momento para ser una celebridad. Vas a estar acabado. Todos están condenados. Michael Jackson lleva muerto 10 años, y no se le deja en paz", dijo Chapelle, e instó al público a no ver Leaving Neverland, el documental en el que se abordan directamente las acusaciones de abuso sexual de James Safechuck y Wade Robson.

"No lo veas. ...es jodidamente asqueroso. Sentí como si HBO estuviera metiéndome pollas de bebé en los oídos durante cuatro horas seguidas", dice Chappelle. "Voy a decir algo que no se me permite decir. Pero tengo que ser real. No puedo creer a estos hijos de puta. No les creo."

"No creo que lo hiciera, pero ¿sabes qué? Incluso si lo hizo, es Michael Jackson. Sé que más de la mitad de la gente en esta sala ha sido abusada en sus vidas, pero no fue el maldito Michael Jackson, ¿verdad? A este chico le chupó la polla el Rey del Pop. ¿Sabes lo bien que se debe haber sentido ir a la escuela al día siguiente después de esa mierda?". "No soy un pedófilo, pero si lo fuera, Macaulay Culkin es el primer chico con el que me acuesto, te lo digo ahora mismo".

"Gracias a Dios por el Covid, alguien tenía que encerrar a estos blancos asesinos"

Uno de sus monólogos más sonados fue el que hizo hace un año, en Saturday Night Live, criticando a los partidarios de Donald Trump que se resisten a usar mascarillas a pesar de la pandemia, comparándolo con la verdadera opresión contra los negros. "¿Ni siquiera quieres usar mascarilla porque es opresiva? ¡Intenta usar la mascarilla que he estado usando todos estos años!".

Chapelle se burló hasta de los tiroteos que se sucedían antes del coronavirus y la inseguridad en EE.UU., comparándolo con el confinamiento. "¿Recuerdan cómo era la vida antes de COVID? Era un tiroteo masivo todas las semanas... Gracias a Dios por COVID. Algo tenía que encerrar a estos blancos asesinos, mantenerlos en la casa".

La trayectoria de Dave Chapelle

Dave Chappelle (48 años) es, además de monologuista, guionista, productor de televisión y cine, actor, artista y skater. Creció en Maryland. Pese a que su look es el estereotipo de pandillero negro criado en un barrio marginal, Chappelle tuvo una infancia cómoda. Es hijo de dos profesores universitarios que, pese a su divorcio, se preocuparon de que sus tres vástagos no pasaran estrecheces.

Chappelle estudió Artes Teatrales y se graduó en la Escuela de Artes de Duke Ellington en Washington. En los años 90 se mudó a Nueva York para dedicarse al stand-up comedy. Su primera actuación en el Teatro Apollo (Harlem) fue abucheada por el público, pero esa experiencia le dio el coraje para seguir apostando por la transgresión en el mundo del espectáculo.

En 1993, hizo su debut cinematográfico en la película Las locas locas aventuras de Robin Hood (1993) y pequeños papeles en otras como El Profesor chiflado, Con Air y De ladrón a policía. Su primer personaje protagonista fue en Medio flipado (1998), pero fue en 2003 cuando se hizo famoso por el programa de sketches de autor, Chappelle's Show, que duró tres años, hasta que el cómico desapareció abruptamente de los medios.

Fue uno de los episodios más rocambolescos del mundo del espectáculo. Sin dar ninguna explicación abandonó la grabación de su exitoso programa, rompiendo así un contrato de 50 millones de dólares (46 millones de euros) y disparando todas las especulaciones sobre las razones de su huida. Se habló incluso de suicidio, secuestro, y de ingreso en una clínica de desintoxicación. "Todo lo que se ha dicho es completamente falso. Tenemos la prensa más irresponsable del mundo", dijo a su vuelta. "Además, no bebo ni tomo drogas". En las pocas entrevistas que dio después, reconoció que temía que su espectáculo fuera "socialmente irresponsable".

En 2014, Chappelle regresó al circuito de la comedia de Nueva York, tocando diez noches en el Radio City Music Hall, y en 2016 volvió a TV . como invitado en Saturday Night Live. Dos años después (2018) hizo tres especiales para Netflix por los que se dice cobró 60 millones de dólares (55 millones de euros). Nunca antes se había pagado tanto dinero a un cómico.

Chapelle tiene múltiples premios Emmy y ha recibido varios Grammy al Mejor Álbum de Comedia. Comedy Central lo puso en el puesto 43º de su lista de los 100 mejores humoristas. Su última intervención en el cine fue un personaje en la película Ha nacido una estrella, de Bradley Cooper y Lady Gaga.

Casado con tres hijos, vive en una granja de Ohio