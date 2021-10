Hoyeon Jung, de supermodelo de enigmática belleza a estrella mundial por 'El juego del calamar'

El juego del calamar , la serie surcoreana de Netflix, ha desatado una locura en el mundo que no veíamos desde otras series fenómeno como La casa de papel, Los Bridgerton o Gambito de Dama. De hecho, el drama creado por Hwang Dong-hyuk sobre la competición mortal de un grupo de personas excluidas de la sociedad en macabros juegos infantiles por un premio final de 33 millones de euros , ya sería la serie más vista en la historia de Netflix , según desveló recientemente su director ejecutivo Ted Sarandos.

Jung se formó en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Mujeres Dongduk (Corea del Sur). Comenzó a modelar con 16 años , en la Semana de la Moda de Seúl. Con 1,76 metros de estatura , se dio a conocer tras firmar con ESteem Models y concursar en el reality Next Top Model de Corea (2013) , adaptación del formato estadounidense presentado por Tyra Banks, donde quedó segunda.

La actriz revelación de este 2021 contó en una entrevista las similitudes de su personaje con su pasado real. "En 2016, dejé Corea del Sur para perseguir mi carrera como modelo en el extranjero, y me pasé mucho tiempo sola. Ese sentimiento de soledad, mientras tratas de medrar en tu carrera y vivir, no es tan diferente", reveló en una entrevista a W Korea sobre su participación en el programa Next Top Model que supuso su salto a la fama en su país.