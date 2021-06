Joaquín Amills, la voz de la madre de Tenerife también clama por su hijo desaparecido en el mar

Joaquín Amills, que ya ha conseguido más de 175.000 firmas para intentar que la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno no cese , ahora con el submarino Piscis VI, ha sido la persona idónea para representar públicamente a Beatriz Zimmerman , no solo por su experiencia de más de 10 años en la búsqueda de personas desaparecidas y ayuda a las familias , sino porque él también convive con el drama personal de tener un hijo desaparecido en un caso no resuelto.

"Cuando Beatriz me propuso que fuera su portavoz, no lo dudé"

El caso de Junior, su hijo desaparecido en el mar en extrañas circunstancias

"Cometió el error de ir detrás de unas sanguijuelas"

Tras rememorar un día de su infancia en la que también desapareció pero le encontraron, Joaquín Amills se muestra muy duro con las personas con la que su hijo, según las investigaciones, iba a encontrarse el día que desapareció. "Ahora vuelvo a buscarlo para traerlo, porque ahora también cometió el error de ir detrás de unos animales, esta vez humanos, y a los cuales llamarlos perros seria ofender a la raza canina, y por compararlos de alguna forma con la clase animal, los definiría como sanguijuelas (....) No estaba cuando mi hijo me necesito, y no supe impedir que unas sanguijuelas se pegaran a él, le chuparan la vida, no supe protegerlo como era mi deber.