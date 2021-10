"Yo le amaba": así es la periodista y presunta amante del rey Juan Carlos que ha logrado entrevistarle

Laurence Debray publica hoy 'Mi rey caído', el libro biográfico del emérito que ha escrito a través de conversaciones con él desde el exilio en Abu Dabi

La escritora francesa, casada con dos hijos, ya le entrevistó hace 7 años para un documental de TVE. Y habló de ello con Ana Rosa Quintana

Este miércoles 6 de octubre se publica Mi rey caído, el libro sobre el rey Juan Carlos que ha escrito la periodista y escritora francesa Laurence Debray. Al margen del contenido de esta biografía autorizada, como el distanciamiento con su hijo Felipe VI que ya fue adelantado por la revista Paris Match, ha despertado mucho interés la figura de su autora. ¿Quién es la mujer con la que el rey emérito ha decidido sincerarse, un año después de su marcha de España a Emiratos Árabes?

El nombre de Laurence Debray está vinculado al rey Juan Carlos desde hace siete años, ya que ella también fue la elegida para recoger sus memorias en el documental Yo, Juan Carlos I, rey de España (2014) junto al guionista Miguel Courtois, cuando Rafael Spottorno era el jefe de la Casa Real.

La pieza, coproducida por RTVE y France 3, estuvo guardada en un cajón durante seis años, hasta que se emitió en Francia y en España (TVE) en agosto de 2020, poco después de que se anunciara su exilio:

"Tuvieron relaciones íntimas, eso lo digo yo"

Laurence Debray plasmará ahora en su libro las conversaciones telefónicas y por whatsapp que ha tenido en estos últimos tiempos con el rey Juan Carlos. Pero lo que ha trascendido esta semana en los medios es que, además de tener una relación profesional, al parecer fueron amantes.

"El rey emérito vive en su autodestierro. Veo que ha hecho un libro con una escritora francesa, que ha tenido relaciones íntimas con él. Esto lo digo yo", afirmó con rotundidad este sábado Ernersto Ekaizer, en el programa Preguntes freqüents de TV3. El periodista argentino se refería a la presunta relación que don Juan Carlos (83 años) y la escritora francesa de 45 tuvieron antes de que él abandonara España y se instalara en Dubai, una información que corroboró el colaborador de Sálvame Kiko Matamoros.

"Yo amaba al rey Juan Juan Carlos, había algo de posesivo"

Pilar Eyre, periodista experta en la Casa Real y autora del libro Yo, el Rey, rescató en sus redes sociales una entrevista que Laurence Debray concedió al diario Clarin en la que hablaba de lo que sentía por el monarca español: "Yo era la única en la familia –y creo que en media Francia– que amaba al rey Juan Carlos, había algo posesivo ahí porque lo estudié, hice un documental con él... Son muchos años juntos".

El emérito era un "héroe" para Laurence Debray

La francesa asegura que no quería que nadie contradijera la imagen que tenía del entonces rey, porque "quería que siguiera siendo la persona que me había imaginado, no demasiado humano, un héroe".

La admiración, cercana a la obsesión, que Debray sentía por Juan Carlos I se remonta a cuando era una adolescente, y tenía fotos de él en su habitación en lugar de las típicas de actores o cantantes que suelen tener las chicas de su edad, han comentado en las tertulias de televisión estos días.

"Mi interés por la figura de don Juan Carlos nació cuando yo era muy joven", desveló a Hola. "Es un hombre muy directo, muy cordial, muy simpático. Es una persona con la que en seguida te sientes a gusto, pero muy honesta, muy humilde".

En otra entrevista que la presunta ex amante del rey Juan Carlos dio al diario El Mundo, en agosto de 2020, coincidiendo con la emisión de su documental sobre él, no escatimó en elogios: "Después de haber encarnado ‘el motor del cambio’; de modernizar España -¿sin usted habrían existido el genio de Almodóvar y la Movida?-; de haber logrado el reto de integrar al país en la Comunidad Europea, que no lo quería en su seno; de asegurar al país tiempos gloriosos la Expo 92 y los Juegos Olímpicos-; de restaurar el lugar de España en la escena internacional...".

Laurence Debray, hija de padres revolucionarios

Laurence Debray se define en Instagram, donde cuenta con poco más de 500 seguidores, como "escritora e historiadora franco-venezolana".

Es hija de revolucionarios de izquierdas, del intelectual y filósofo francés Régis Debray y la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos.

Creció ajena al pasado guerrillero de sus padres en América Latina, experiencia que plasmó tras un arduo trabajo de documentación en su libro Hija de revolucionarios (Anagrama), publicado en octubre de 2018.

Su madre abandonó hace años el activismo revolucionario y ahora "es una mujer lúcida". A su padre, que fue amigo de Fidel Castro y considerado un héroe en Cuba, no le perdona "que no haya condenado el chavismo. Él vive muy bien en París, pero mi familia de Venezuela se muere de hambre", dijo.

Casada y con dos hijos

Laurence Debray se crió con sus abuelos, "unos grandes burgueses de París", cercanos al general Charles De Gaulle. Recuerda con respeto sus charlas en Sevilla con Alfonso Guerra. "Me contaba anécdotas que demuestran que la gran obra de la historia reciente de España es la redacción de su Constitución", contó a Prensa Ibérica.

Laurence Debray se formó en La Sorbona, la famosa universidad de París. En la actualidad está casada con Émile Servan-Schreiber (hijo de Jean-Jacques Servan-Schreiber) y tiene dos hijos.

La entrevista con Ana Rosa: "El Rey tenía una complicidad increíble con el Príncipe"

Habla perfectamente español, como pudimos comprobar en la entrevista que concedió a Ana Rosa Quintana en 2014, con motivo de la entrevista que acababa de hacer entonces al todavía rey Juan Carlos I.

Laurence Debray entrevistó Don Juan Carlos cinco días antes de que anunciara su abdicación. "Estaba con una vitalidad increíble", dijo Debray en Telecinco, hablando entonces también de la buena relación que había visto entre él y su hijo Felipe. "Había una complicidad increíble entre el Rey y el Príncipe", que también estuvo presente en el encuentro.