Quién es Marta Riesco, de Miss Segovia y aspirante a Eurovisión a reportera "curranta" de Ana Rosa

"Llevo 10 años trabajando en los medios, me avala mi profesión, pero ahora todo ha pasado a un segundo plano por un acto privado en el que no voy a entrar", ha dicho Marta Riesco en un comunicado, tras ser relacionada con Antonio David Flores. La reportera de Ana Rosa (29 años) no ha desmentido el presunto romance que le atribuyen otros programas de la cadena con el todavía marido de Olga Moreno, pero sí ha pedido que cese la "presión mediática" porque "no soy un personaje público".