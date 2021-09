Matías Urrea, el ex de Ainhoa Arteta y protagonista del culebrón del momento, se sienta en 'Deluxe'

El militar, ex marido y ex mánager de la soprano, se ha convertido en "víctima" y "villano" de la historia que centra estos días la prensa rosa

Este sábado es el invitado estrella del programa de Telecinco, donde dará su versión de la relación y polémica separación de la cantante

Confirma que tiene grabaciones privadas de ella, "porque me asustaba su comportamiento"

Ni Kiko Rivera, ni Rocío Carrasco, ni María Teresa Campos y Bigote o la boda de Anabel Pantoja… El culebrón del momento en televisión y prensa rosa es el que han pasado a protagonizar, casi de la noche a la mañana, Ainhoa Arteta y su ex marido, Matías Urrea.

La reciente separación de la soprano y el militar, que también era su mánager, tras dos años de matrimonio, centra estos días la atención de los medios, que están sacando a la luz todo tipo de testimonios de una y otra parte que destapan la compleja y tóxica relación que aparentemente tenían.

Ainhoa Arteta, que se encuentra recuperándose de la septicemia que casi le cuesta la vida y le hizo perder varios dedos de la mano, no quiere hacer declaraciones, tal y como dijo en un reciente comunicado. Pero su cuarto marido sí ha accedido a sentarse en un plató de televisión para dar su versión. Será este sábado en Sálvame Deluxe, tal y como anuncia el programa en Twitter.

La separación y su "falsa boda", el detonante de todo

Sálvame lleva persiguiendo a Matías Urrea desde hace unas semanas, cuando se conoció su separación de Ainhoa Arteta, dos años después de la una mediática boda que después se ha conocido que solo fue simbólica, ya que nunca rubricaron su matrimonio. La pareja contraía matrimonio el 23 de junio de 2019 en el Castillo de San Marcos del Puerto de Santa María (Cádiz), aunque ABC desveló que nunca llegaron a estar casados.

¿Quién es Matías Urrea?

Matías Urrea era hasta hace una semana casi un desconocido o personaje secundario para la prensa rosa, al que se presentaba siempre como el gran apoyo de la cantante. Tiene 47 años, nueve menos que Ainhoa Arteta (56). Es capitán de Fragata de la Armada Española, piloto, y director de comunicación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, según la información recabada de él por el programa.

El reportero Kike Calleja conseguía las primeras palabras de Matías Urrea hace unos días, para desmentir algo que le había molestado especialmente. "Lo que se decía de yo vivía de ella, que me he llevado dinero, eso es absolutamente falso y lo tengo perfectamente documentado", ha resaltado, además en este tema "estoy tranquilo", dijo sobre el crédito de 42.000 euros que aseguran se gastó sin consentimiento de su mujer.

Matías Urrea ha confirmado que era cierto pero de un mayor importe, "era un poco más de 42.000 euros y era para cubrir gastos relacionados de ella, de su trabajo". "Mi tranquilidad, mi dignidad y mi integridad valen mucho más que 42.000 euros. No tengo ningún interés en meterme en un litigio para reclamar esos 42.000 euros".

Aunque Arteta no ha hablado hasta ahora, sí lo ha hecho su entorno. El marido de la ex mujer de Urrea asegura que la ex pareja de la cantante le hizo la vida imposible. "Mi mujer tuvo que pedir dinero a su familia, ha pasado un calvario y lo sigue pasando", ha contado. “No llegaba a finales de mes de las deudas que había dejado, que si una tarjeta VISA, 6 meses de adelanto de nómina". Y afirma que no le extrañaría nada que Matías Urrea haya podido grabar a Ainhoa Arteta "en una situación no muy buena".

"Yo he tenido que grabar cosas en mi casa para justificar un comportamiento reiterado que me asusta", ha dicho Urrea en un adelanto de la entrevista de este sábado en Deluxe.

El militar confirma que tiene imágenes de Ainhoa Arteta en el entorno privado y que podrían dejarla en una posición muy delicada, tal y como se publicó hace unos días. Pero dice que lo hizo porque estaba "asustado" por ciertos comportamiento reiterativos de Arteta, a la que califica como una "diva": "Es poco reflexiva, es una diva, ella tiene sus masajes, sus tratamientos, sus cenas, invita a sus amigos... Si cuesta 1000 euros le da igual, si los extractos bancarios fueran pentagramas sería millonaria, pero no lo son", ha asegurado. "Vive al día, ella no tiene ahorros y yo no he sido un mantenido, he sido un 'pagafantas". Y añade: "Ella siempre ha ejercido el control sobre todo".

Urrea ha confirmado que fue Ainhoa quien puso fin a su matrimonio: "Me deja ella, voy a verla al hospital y me dice que después de haber estado a punto de morir, quiere vivir esta nueva etapa sola". Y añade: "Uno de nuestros problemas era mi hijo, ella no lo quería en casa, le tenía celos".

Además de por las grabaciones y todo lo que se ha dicho de separación, Matías Urrea también tendrá que responder mañana por las acusaciones de deslealtad a Ainhoa Arteta, incluso el día de su boda, y de haberse casado con ella por interés.

Una de sus amigas ha revelado que antes de la boda Matías Urrea tonteó con una de las invitadas, "es muy embaucador", ha subrayado. "Es un bicho malo, se ha pegado a Ainhoa Arteta igual que le pasó a mi mujer", dijo el marido de la expareja del militar. María Patiño recordó que el mismo día de la boda, Ainhoa dudaba de que el novio apareciese en ella, por las fuertes discusiones que tenían.

"Es una persona que te da una cara y por detrás otra, si te la puede jugar, te la hace. Es un vende humos”. Incluso han puesto en duda su profesión. “También es piloto y nunca ha cogido un avión porque le dan pavor los vuelos", ha contado una de sus amigas.

La imagen de Ainhoa Arteta también se está viendo salpicada por el repentino interés que ha adquirido toda su trayectoria sentimental y en especial la relación con Matías Urrea. En los programas se ha hablado de su carácter complicado, “caprichoso” y de sus dificultades económicas, al parecer agravadas porque a ambos, sobre todo a ella, “les gustaba vivir por encima de sus posibilidades”.

Teresa Bueyes, la mediática abogada de Matías Urrea

El ex marido de Ainhoa Arteta tiene como abogada a la mediática Teresa Bueyes, que sí ha hablado por él estos días.

"Están separados desde el verano y estábamos en una vía de negociación positiva para todos, amistosa, pero se están filtrando a la prensa datos incorrectos y por parte de Ainhoa se rompió esa negociación" ha dicho la letrada a Europa Press, afirmando que "no ha habido contestación ni por parte de los abogados ni por parte de ella".

"Quiero aclarar que se están filtrando datos en prensa como que las cuentas durante el tiempo que él fue manager de Ainhoa no eran correctas, dejando entrever que ha podido existir algún tipo de apropiación o desvió de dinero y esto es absolutamente incierto", sostiene la abogada de Matías, afirmando que él "está muy tranquilo porque no ha habido disposición de dinero personal". "Él se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar de Ainhoa en todos los sentidos, ha hecho una gestión muy correcta de todo, incluso le busca y cierra contratos de trabajo importantes. Yo lo que creo es que esto no va a llegar a nada", asegura.

Además, Teresa desmiente que Matías viviese por encima de sus posibilidades durante su matrimonio con Ainhoa: "No es cierto. Él pidió un préstamo personal con destino a cubrir agujeros de la economía de ella. Es ella la que decide vivir en La Moraleja, pagar 9500 euros de alquiler y en este caso como en todas las parejas de forma proporcional a sus ingresos aporta". "Efectivamente él aporta con su trabajo que es mucho, se dedicaba en cuerpo y alma, hacía de manager compatibilizándolo con su función de director de comunicación y solo puedo decir que, si Ainhoa va air por esa vía, se va a equivocar y mucho", defiende de su cliente.

Acerca de las informaciones que estamos conociendo en los últimos días sobre la boda de Ainhoa y Matías - que a punto estuvo de no celebrarse por una fuerte discusión en la pareja - Teresa sostiene que "eso que se está contando es falso. Me relatan que se enfadaron, no tiene nada que ver con él, con terceras personas que había en la boda y de la vida personal y familiar no voy a entrar".

Teresa Bueyes también mantiene que Matías se ha puesto en contacto con Ainhoa para interesarse por su estado de salud pero "ella no le ha contestado". "Él sigue preocupado por ella. Para todo el mundo que piense que él tiene ganas de hacerle daño a Ainhoa eso no es cierto", afirma, desvelando que ni él mismo sabe el motivo de la separación: "Él lo desconoce también. Habría que preguntarle a ella".