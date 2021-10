Quién es la periodista de Mediaset que está con Antonio David Flores, según las pistas de 'Sálvame'

La noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno , avanzada por Lecturas, está siendo comentada en todos los programas de Telecinco. Ana Rosa empezaba hoy su tertulia rosa asegurando que " el equipo de este programa lo tiene confirmado, y no por Rocío Flores" , dijo descartando como fuente a la hija del ex Guardia Civil que colabora en su programa.

El programa de Telecinco y muchos de sus colaboradores aseguran saber su identidad pero se han mostrado prudentes y han preferido no desvelarla , aunque han dado muchas pistas que pueden ser reveladoras para los espectadores de la cadena.

La mujer que tendría una relación con Antonio David Flores es una conocida colaboradora o reportera de alguno de los programas matinales de Telecinco. "No es Sonsoles Ónega" , ha bromeado Jorge Javier. "Pero podemos decir que hoy mismo ha hecho un directo y todos estábamos pendientes de ver qué gesto tenía", ha dicho Jorge Javier. "Estaba muy tensa" , ha apuntado Omar Suárez. "Todo el equipo estaba en riesgo" , ha dicho el colaborador recalcando esta última palabra.

Esta persona, según las pistas que han dado en Sálvame, tiene una "relación muy estrecha" con Rocío Flores, que al parecer, "está muy enfadada, por lo que se deduce no sabía nada de esto", ha comentado la colaboradora Marta López (amiga de Olga Moreno y Rocío Flores) tras hablar por teléfono con la hija de Rocío Carrasco. "Ella cree que no es verdad, o en caso de serlo, no lo sabía. Están todos destrozados", ha dicho.