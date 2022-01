Primeras pistas de la presunta novia de Urdangarin: "Ellos querían que se supiese la relación"

¿Quién es la mujer que pasea de la mano con Iñaki Urdangarin? Es la pregunta que circula hoy por todas las redacciones desde que Lecturas publicase las fotos de la presunta traición del ex jugador de balonmano a su esposa, la infanta Cristina:

Lo que no ha pasado desapercibido a los periodistas especializados es que Urdangarin y su acompañante no solo no se esconden, sino que parecen mirar al objetivo en algunas fotos del interior de la revista, sobre todo ella, lo que da a entender que eran conscientes de estar siendo fotografiados.