Quique San Francisco se sinceró con Bertín y Risto en las entrevistas que recupera hoy Cuatro

Era difícil no sentir simpatía, y empatía, por alguien que no tuvo reparos en reconocer que era " drogadicto, juerguista, mujeriego... y buena gente".

Sus adicciones y amor truncado con Rosario Flores

En su vida hubo muchas mujeres -"siempre he ligado con mujeres más guapas que yo"-, pero nunca se casó. Quizá lo habría hecho con Rosario Flores, su relación más importante , si las drogas no hubieran terminado por truncar esta relación.

"Los peores cuatro años de mi vida que recuerdo fueron cuando estuve enganchado a la droga. Pedí a mi madre que me encerrara. Me metió en una clínica que está en Madrid. Le eché dos cojones y aquí estoy, otros se quedaron por el camino. A Antonio Flores y a mí nos separó la droga . Yo le dije a su madre, a Lola, que lo metiera en una plataforma petrolífera. Era de los tíos que más quería" , confesaba a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

Pasó una noche en una cárcel de Nepal con Rosario

La relación de Quique y Rosario duró cuatro años. Acabaron bien, manteniendo la amistad. Precisamente, Rosario le recordaba con cariño hace solo una semana , en el programa de Bertín en Canal Sur. "Ella batió el récord (de duración de sus relaciones). Todas las mujeres con las que he estado me quieren mucho, pero sólo me llaman para insultarme", bromeaba San Francisco con Bertín.

Sus problemas económicos y el accidente de moto

Contó el lado oscuro de la fama a Risto Mejide

En el programa dedicado al "talento", San Francisco explicó no solo la cara dulce del éxito, sino también la amarga. "Aún sigo esperando que me llamen para trabajar", dijo entonces sobre el bache que atravesaba. "Es una opción que he elegido yo. Podría haber arreglado eso para que no pasara, pero probablemente esto me sucede por vago. Por mi incapacidad de esfuerzo o mi cansancio después de tantos años", se sinceraba, aunque reconocía que su propósito era "corregirlo".