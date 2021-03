El porqué de la ausencia de Rosario Flores en el tanatorio de Quique San Francisco

Numerosos amigos y compañeros de profesión dan el último adiós al actor fallecido el lunes

Lolita, muy afectada, acude en representación de los Flores, que le guardaban un gran cariño por la relación que tuvo con su hermana

También estaba Tatiana, la mujer que ha convivido con él en los últimos 19 años, y su hermano Vicente

Quique San Francisco fallecía ayer a los 65 años, víctima de una neumonía bilateral severa.

Hasta su velatorio, instalado en el Tanatorio Norte de la capital, y a pesar de las restricciones del Covid, se han acercado numerosos amigos y compañeros de profesión. Entre los que han captado las cámaras, Lolita Flores, muy afectada, Emma Suárez, Pablo Motos, María Barranco, Beatriz Rico o Pipi Estrada.

¿Por qué no ha estado Rosario Flores?

Una de las ausencias que ha llamado la atención ha sido la de Rosario Flores, con quien Quique San Francisco tuvo un noviazgo serio en los años 80, que se rompió por las adicciones del actor, tal y como él contó en las distintas entrevistas que dio en televisión.

Lolita ha explicado que ella acude en representación de la familia Flores, que guardaba un gran cariño a Quique San Francisco. Su hermana Rosario no ha podido asistir "porque está fuera", dijo entre lágrimas.

La mayor de los Flores contó que Quique era su "hermano adoptivo" y que siempre había sentido admiración por él. "Quedará el legado de un genio que tenía una rapidez y una inteligencia especial", aseguró.

La ausencia de Rosario, al margen de que su agenda se lo haya impedido, se explica también en la personalidad de la artista, muy celosa de su vida privada, quien probablemente habrá preferido despedirse en la intimidad, ajena a las cámaras, de una persona que significó mucho para ella en un momento de su vida.

Tatiana, la última mujer de Quique San Francisco, sí fue al tanatorio

En el tanatorio también estaba Tatiana, la mujer que ha acompañado a Quique San Francisco en los últimos 19 años, junto al hijo de ésta, Pedro, aunque solo los más íntimos conocían esta relación. Allí se encontró con Vicente, el hermano del fallecido, y su sobrino, que se fundieron en un abrazo, según publica Informalia.

Rosario le recordó hace poco en Canal Sur

Estuvieron juntos cuatro años y tras romper, siempre han mantenido una fuerte amistad. Precisamente, hace solo dos semanas, cuando aún no se sabía que Quique estaba ingresado, Rosario recordaba con cariño una anécdota con el actor cuando eran pareja. En el programa El show de Bertín (Canal Sur), recordó el día que iba en el metro con Enrique San Francisco, y fueron inmovilizados por la policía por una equivocación.



Lolita explicaba hoy a la prensa la admiración que su familia y en especia su hermano Antonio sentía por Quique. "Cuando alguien se va lo único que te quedan son recuerdos bonitos y sonrisas", dijo.

Emma Suárez: "No sabía cómo estaba y no me pude despedir de él"

Emma Suárez tenía con Quique una gran amistad desde que se conocieron al inicio de sus respectivas carreras en el mundo del cine, cuando trabajaron con Imanol Uribe. La actriz ha confesado que "no sabía exactamente cómo se encontraba" y ha lamentado que "no" se pudo despedir de él. La actriz asegura que le recordará "con mucho amor" y destaca que fue "un hombre muy auténtico con el que nos hemos reído muchísimo", "un gran amigo" al que echará "mucho de menos".

Por la capilla ardiente del actor, que permanecerá abierta hasta hoy a las 14:15 horas, han pasado a darle el último adiós otros amigos del mundo del espectáculo como Pablo Motos, Pipi Estrada o Beatriz Rico, que le ha recordado como alguien que "siempre te quería hacer feliz".

Beatriz Rico: "Echaba mucho de menos a su padre, ahora está con él"

"No nos lo esperábamos porque estaba mejorando, desde hace tres semanas estaba fuera de peligro pero este fin de semana estaba muy, muy flojito", ha explicado Rico a la prensa.

"Él echaba mucho de menos a su padre", ha dicho de su progenitor, Vicente Haro, al que no conoció hasta los 17 años, "y ahora está con su papá arriba, y con su madre".

Pipi Estrada: "Era espontáneo y políticamente incorrecto"