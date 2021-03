La reina de Inglaterra reaparece para hablar de Marte tras la entrevista de Oprah a Meghan y Harry

Durante su intervención, Isabel II no hizo ninguna alusión a la polémica entrevista pero sí compartió con los estudiantes el día en el que conoció a Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio. También admiró las primeras fotos de Marte envidas por el rover Preseverance y aludió al valor de logros como este para inspirar a los jóvenes.

La entrevista de la discordia

El pasado jueves (11 de marzo), el hermano mayor de Harry, el príncipe William, declaró ante la prensa " no somos una familia racista ". Lo hizo un día después de que la propia Isabel II emitiera una declaración en nombre de la casa real británica en la que decía que estaban entristecidos por lo que la pareja había contado en la entrevista.

Según el periódico The Sun, que cita una fuente no identificada, el padre de Harry y heredero del trono, el príncipe Carlos, quiso emitir una refutación punto por punto de lo dicho en la entrevista, pero la familia real habría decidido no involucrarse en una batalla abierta con la pareja.