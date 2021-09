La reina Letizia ya tiene imitadora: hablamos con su "doble", Inés de Miguel

La actriz de doblaje que arrasa 'clonando' a políticas como Rocío Monasterio, clava también a nuestra monarca

"Llevo años imitándola en privado pero hasta ahora no me había atrevido a mostrarlo", cuenta a NIUS

Nos desvela cómo calca su voz "dulce y engolada" y la felicita por su 49 cumpleaños

La reina Letizia cumple hoy 49 años convertida en el "activo más potente de la Casa Real", según la encuesta interna en Zarzuela, protagonista constante de la actualidad y una de las "royals" mejor valoradas por la prensa internacional.

Marca tendencia y los medios estudian al milímetro su estilo y cada palabra que sale de su boca. Pero aunque tiene legiones de admiradores, y a diferencia de su marido, el rey Felipe VI, hasta ahora nadie se había atrevido a imitarla.

Lo ha hecho una persona que la conoce muy bien, mucho más de lo que ella imaginaba, al menos su voz y sus gestos…. Inés de Miguel lleva años imitando en privado a la reina, pero ha sido hace poco cuando se animó a grabarse y hacer público el resultado en redes sociales, junto a otras sorprendentes imitaciones de personajes célebres de nuestro país.

Y aunque muchos la conocen como la "genial imitadora de Rocío Monasterio", por sus vídeos virales 'clavando' a la política de Vox, lo cierto es que también es la primera imitadora profesional que le sale a la reina de España:

"Aunque me parece un personaje muy imitable, es cierto que nunca había visto una imitación de ella, y por eso me lancé, porque me gusta hacer imitaciones que no se hayan hecho nunca", cuenta Inés de Miguel a NIUS.

Imitaba a Letizia con mis amigas, que siempre me decían '¿por qué no lo grabas?'

Escritora, locutora y actriz de doblaje de profesión, Inés de Miguel empezó a imitar a la reina Letizia "hace muchos años”. "Lo hacía en casa, con mis amigas o hermanos, que siempre me decían ‘¿por qué no lo grabas?’, hasta que decidí hacerlo".

Letizia ha ido aumentando su presencia en los medios con los años, como ayer, cuando dio su discurso más personal y divertido en su vuelta a la Complutense, "pero antes me costaba encontrar imágenes de ella hablando, salvo las de su etapa como presentadora de Informativos, cuando era Letizia Ortiz", cuenta Inés de Miguel.

Aún así, no le costó mucho dar enseguida con el timbre de voz de la reina, adoptando sus gestos, sus expresiones y sus formas de mirar, abriendo mucho los ojos al hablar, o moviendo sus brazos para enfatizar sus palabras.

La voz de la reina es muy dulce, le gusta oírse, se recrea en su voz

"La voz de la Reina es muy dulce. Ella ha sido locutora y eso se nota, porque la engola y tiene ese tono susurrante tan característico de los periodistas, a ella le gusta oírse, se recrea en su voz”", nos dice la imitadora de la reina, cuyos vídeos siempre se hacen "desde el cariño y el respeto, para mí es siempre un homenaje".

Su felicitación a la reina: "Me ofrezco a ser tu doble, con la mascarilla no se darían cuenta"

Inés de Miguel no sabe si su imitación ha llegado hasta la la propia Letizia, como sí ha ocurrido con otros famosos que la han felicitado, o cuál ha podido ser la reacción de nuestra monarca al verse clonada por primera vez.

Pero hoy, coincidiendo con el 49 cumpleaños de Letizia, su imitadora aprovecha para felicitarla y enviarle un cariñoso mensaje en el que se ofrece a ser su "doble, porque ahora con la mascarilla nadie se daría cuenta" y le pide que "hable más, que dé más entrevistas para que pueda perfeccionar más sus matices". "Aunque ahora la oímos más, estamos acostumbrados a verla siempre en su papel de reina perfecta, pero me gustaría conocerla su lado más humano":

La imitadora del momento con sus vídeos de políticas

"Imitaciones, humor y creación de personajes sacados de mis novelas", es como se define Inés de Miguel en sus redes sociales, donde ya hacía tiempo que colgaba sus trabajos hasta que se abrió un canal en TikTok durante el confinamiento y arrasó. La fama le llegó a principios del verano, cuando un usuario de Twitter la descubrió y compartió su talento viralizando sus vídeos:

Rocío Monasterio y Yolanda Díaz aplaudieron sus imitaciones

La imitación más lograda de Inés de Miguel es la de Rocío Monasterio. "Me encanta, lo clava", le respondía la propia diputada de Vox, tras ver su propia imitación en la que sale diciendo cosas como "porque yo tengo un gen que detecta socialistas y comunistas".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, también alabó su interpretación. "Me encantaría conocerla! Seguro que podemos llegar a un acuerdo para las escenas peligrosas", escribía en su cuenta de Twitter:

Pablo Iglesias, su última y genial imitación

Y después de imitar a otros muchas mujeres relevantes de la política (Irene Montero, Cayetana Álvarez de Toledo, María Jesús Montero, Macarena Olona…), Inés de Miguel nos sorprendía ayer con su primera imitación de Pablo Iglesias:

Caracterizada como el ex líder de Podemos, con su look antes de retirarse de la política, su imitación de Pablo Iglesias recibió muchas felicitaciones y 'likes', no solo porque lo clavaba, como al resto de sus personajes, sino por ser de las pocas mujeres que imitan a hombres. "Igual que muchos cómicos imitan a mujeres, creo que nosotras también podemos hacerlo, aunque sea más difícil igualar la voz de un hombre siendo mujer… Me da rabia cuando me dicen ‘es que no suena igual’…, ¡normal!", comenta.

Al rey Felipe no me motiva tanto imitarle, porque ya se ha hecho mucho

Ahora que ha empezado a imitar a hombres, y que ya es la "imitadora oficial" de Letizia, ¿se atreverá algún día Inés de Miguel con el Rey? "A Felipe VI le han imitado tanto que ya no sabría por dónde enfocarlo, no me motiva tanto como otros personajes que no se han hecho nunca", reconoce.

Estoy perfeccionando a Ayuso, es de las que más me está costando

En estos momentos nos cuenta que se encuentra perfeccionando a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, una política que, pese a tener múltiples imitadoras, como Cristina Gallego (El Intermedio), le "sigue atrayendo mucho" como personaje. Es de los que más le estaba costando "pero ya le voy cogiendo el punto". Inés Arrimadas es otra de las más complicadas, por tener un timbre muy diferente al suyo.

Tamara Falcó, Susanna Griso, 'La isla de las tentaciones'…

Inés de Miguel es una imitadora polifacética, con todo tipo de vídeos que van desde participantes de La Isla de las tentaciones, ficticios como Ralph Wiggum de Los Simpson, cantantes como Ana Torroja, socialités como Tamara Falcó o Carmen Lomana, presentadoras como Susanna Griso o Cristina Pardo, o actrices como Toni Acosta o Silvia Abril.

De todas las imitaciones de Inés de Miguel, sus favoritas siguen siendo las de Rocío Monasterio y Yolanda Díaz. "Me encantan las dos como personajes, dramáticamente hablando, me divierto un montón, y también Tamara Falcó":

Aunque los políticos son los que le han dado más popularidad, sobre todo a raíz de las Elecciones de Madrid, ahora prefiere experimentar más en otros ámbitos. "Me quiero desligar un poco del mundo político, porque creo que tienen más interés cuando están de plena actualidad”" explica Inés de Miguel, que aún así tratará de seguir sorprendiéndonos con algún personaje que no se espere la gente, como ocurrió con Rocío Monasterio o ahora con Pablo Iglesias. "Nadie se lo esperaba, me lo pasé bomba imitándole". Él era uno de los políticos que más le pedían sus fans, junto a Gabriel Rufián (ERC), Mónica García (Más Madrid) o Edmundo Val (Ciudadanos). Otra de sus imitaciones más celebradas es la de la ex portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo:

Su salto a TV en 'Todo es mentira' y futuro prometedor

Inés de Miguel es Licenciada en Comunicación Audiovisual, con máster Multimedia en la Universidad Francisco de Vitoria, y otro en Creatividad y Copywriter en la Miami Ad School, estudios que completó en la Factoría de Guion.

La fama en redes sociales le hizo saltar a la televisión, participando un día en el programa de Risto Mejide, Todo es mentira: