Ana Álvaro, de vencer al cáncer a conquistar el Polo Norte: "La enfermedad me hizo conseguir la vida que quería"

Es una de las cinco mujeres, supervivientes de un cáncer de mama, que se enfrentan al reto Pelayo: alcanzar en barco el Círculo Polar Ártico

Cuenta a NIUS su historia de superación: cómo el cáncer la hizo más "radical" y la empujó a acelerar decisiones importantes en su vida

"Quiero demostrarme a mí misma que todo lo que me propongo lo consigo", dice 10 días antes del comienzo de esta aventura que será un documental

Dicen muchas supervivientes de cáncer que vencer la enfermedad no solo les hace perder el miedo a la muerte, sino a la propia vida, que a menudo es más atenazadora, lo que les permite vivirla más intensamente.

"Quiero demostrarme a mí misma que lo que me propongo, lo consigo", dice Ana Álvaro, una financiera madrileña de 49 años, que hace cinco años ya se propuso curarse de un agresivo cáncer de mama. Tras conseguirlo, hoy se enfrenta a otro desafío, en este caso elegido: navegar en barco desde Vigo hasta el Círculo Polar Ártico.

Es una de las cinco valientes mujeres que dentro de diez días se embarcan en la séptima edición del reto Pelayo Vida, alcanzar el mítico Paralelo 66 Norte, para concienciar a la sociedad en la prevención del cáncer y la importancia del cribado, la alimentación, el deporte y la vida sana.

Una aventura con la que quieren demostrar que después del cáncer no solo hay mucha vida, sino que se pueden hacer cosas extraordinarias para las que no está preparado cualquiera. Hasta a Jesús Calleja le costaría convencer a un famoso para hacer lo que les espera a estas cinco supervivientes de cáncer de mama: recorrer 2.500 millas náuticas a 20 grados bajo cero, en un velero y sin escalas.

Junto a Ana Álvaro, las otras expedicionarias de este año son la madrileña Natalia Cano (enfermera), la navarra Lourdes Arana (entrenadora deportiva), la valenciana Ana Fresno (headhunter) y la malagueña Susana Ruiz (técnica de Gestión de la Administración General del Estado).

Todas ellas tienen historias de superación maravillosas detrás, pero hoy nos centramos en la de Ana Álvaro. Una mujer fuerte y sana a la que le tocó la china del cáncer, pero lejos de venirse abajo decidió tomar el timón de su vida y, paradójicamente, dar un cambio radical a mejor: un nuevo trabajo soñado como directiva de Ecoembes, una relación sentimental más plena y una lección “tremenda” para sus hijos.

Ana era hace cinco años, la mujer más feliz del mundo (o eso creía ella). Estaba en la plenitud de la vida. Con 44 años, lo tenía aparentemente todo, un buen empleo, un matrimonio normal con dos hijos, y un cuerpo sano y entregado al deporte desde pequeña. Navegaba por la vida con el piloto automático, algo de lo que se daría cuenta después, hasta que de repente, el día menos pensado, se topó con un iceberg: el cáncer.

“Cuando me dijeron que tenía cáncer no lloré, solo di gracias porque eso no le pasara a mis hijos”

“Dándome crema en el gimnasio me noté un bulto muy pequeñito, pero muy malo. Tenía medio centímetro pero crecía muy rápido, y antes de la quimio ya había doblado el tamaño”, cuenta a NIUS. Cuando le dijeron que era un “carcinoma maligno”, estaba sola, porque quien ahora es su exmarido llegó tarde a la consulta. “Lo primero que pensé es ‘menos mal que me pasa a mí y no a mis hijos’. No me salió llorar y solo le dije al médico que yo era un ‘marine’ que me ponía a sus órdenes, que me operara esa misma tarde si hacía falta. Que te digan de repente que tienes cáncer es un mazazo, pero no me derrumbé, lo que me salió es que tenía una misión que hacer frente. Luego ya sí lloré, claro.”

“No fumo, tenía una vida sana y ninguna predisposición genética”

La palabra “cáncer” es un varapalo para cualquiera, pero más aún para una persona sana, deportista, que no había fumado en su vida. “En esa época entrenaba todos los días. Me hicieron una prueba para ver si había algún condicionante hereditario y no encontraron nada. Es verdad que mi padre tuvo cáncer de colon y mi abuela materna murió de eso, pero dicen que todos vamos a vivir el cáncer en primera persona o con algún familiar en algún momento de nuestra vida. Simplemente, me tocó la china”.

Ana tenía a su favor que siempre había sido muy estricta con sus revisiones ginecológicas y exploraciones personales, aunque a ella se lo detectaran entre medias de dos consultas. “El tumor era muy agresivo pero, afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Me operaron y solo tuvieron que extirparme una pequeña parte del pecho y unos ganglios”. Podría haberse librado de la quimioterapia pero un test genético del propio tumor determinó que tenía mucha probabilidad de resurgir y su oncólogo le recomendó tratarse igualmente para reducir el riesgo de recaída.

"Mi hijo mayor se lo tomó muy mal, se rebeló, pero el pequeño fue mi enfermero"

Como a todas las pacientes de quimio, a Ana le avisaron de la pérdida inevitable de cabello. “Me corté el pelo para que fuera menos traumático, y ese mismo día se lo dije a mis hijos, que entonces tenían 13 y 11 años. Mi pareja y yo tuvimos dudas de si decírselo o no, pero para mí era una lección también para ellos, que vieran que su madre cogía el toro por los cuernos y que no se amilanaba”.

Sus hijos se lo tomaron de manera muy diferente. El mayor se rebeló contra la enfermedad de su madre, como en la película Un monstruo viene a verme. “Él ya era adolescente, no quería ser distinto a los demás, y tener una madre con cáncer te hace ser diferente. ‘¿Y mis amigos te van a tener que ver calva?’, me decía. Él no quería que se enterara nadie, no quería verme sin pañuelo… Me dolió mucho su actitud distante, pero era su mecanismo de defensa. Después ha reflexionado y me ha pedido perdón. ‘Siento mucho lo mal que me porté contigo, no haber estado a la altura, pero me daba mucho miedo, ¡no me parecías tú!, yo que siempre te veía tan fuerte…’, me reconoce ahora“.

Su hijo pequeño, sin embargo, sí lo aceptó desde el primer momento. “Me daba aceite en la cabeza, me abrazaba, él fue mi enfermero con mi madre, que era a la que más miedo me daba contárselo pero luego demostró una gran fortaleza”.

"El cáncer es una putada, porque pasas de estar fenomenal a estar fatal en solo un día"

Lo peor del cáncer es que, como en la película Titanic, pasas de la euforia al hundimiento en cuestión de segundos. “El cáncer es una putada, porque en otras enfermedades, vas encontrándote mal de forma progresiva, pero con el cáncer pasas de estar súper bien a tenerte que tragar de golpe que tienes cáncer, y recorrer un camino en el que estás cada vez peor, hasta que te curas”.

"Verme sin pelo fue lo más duro, pero yo me rebelaba y me maquillaba todos los días"

“El cáncer te cambia la vida porque pasa a envolverlo todo. Es fundamental mantener el buen humor, y yo lo tengo, pero es inevitable deprimirse en algún momento”, reconoce Ana, que recuerda cómo se hundió cuando se le cayó el pelo, “porque es de golpe, te estás duchando y te quedas con los mechones en la mano. Es la cara visible de lo que te está pasando. El deterioro físico es lo más duro, mirarte en el espejo y verte sin cejas, sin pelo, flaca. Parece que estás en un campo de concentración”.

Ana reaccionó rebelándose. “Yo me maquillaba todos los días. Miraba tutoriales en Youtube para atarme los pañuelos con creatividad, porque me resistía a verme mal. Hay que buscar el lado positivo a todo. Por ejemplo, yo no podía ir a la playa porque no te me podía dar el sol, pero iba más tarde, ¡y mis hijos encantados porque se bañaban de noche…!”.

"La clave para superarlo es ponerse metas cortas y saber que la tortura tiene un fin"

Cada persona tiene que encontrar su método para no venirse abajo. Para Ana la clave fue “no perder nunca de vista cuál era mi objetivo, saber que mi tortura tenía un fin, que cada día era un día menos”.

"Quizá porque soy financiera y un poco ‘cabalitas’, yo me iba poniendo metitas cortitas. Si te propones escribir un libro te vas a frustrar, pero si rellenas una cuartilla cada día, cuando te quieres dar cuenta tienes el libro escrito. Lo mismo pasa con el cáncer, el objetivo final es curarse, pero la meta debe ser estar un poco mejor al día siguiente”, explica.

Para los que crean en las personalidades del zodiaco, a Ana el “positivismo” le viene de serie ya que es Sagitario, el signo del entusiasmo, la aventura y la capacidad de poner al mal tiempo buena cara. “No sé si tendrá algo que ver, pero mis amigas me dicen que he afrontado el cáncer como todo en la vida”. "La actitud es clave para superar la enfermedad, independientemente de tu signo”, recalca Ana, que en su Instagram se define como "amante de los retos, del mar y disfrutona de la vida".

"Te aceleran la menopausia para reducir el riesgo de recaída"

Tras la operación y la quimio le dieron una medicación para adelantarle la menopausia, porque al ser un cáncer hormonal que se alimenta de estrógenos, con ello se elimina el riesgo de recaída. “Es como chocarte con un muro de hormigón porque tienes de repente todos los síntomas menopáusicos en grado sumo”, cuenta Ana de esta etapa que también está ya superada.

"Intenté seguir con el deporte como pude"

Los oncólogos recomiendan a los pacientes de cáncer mantenerse activo en la medida que puedan. Está demostrado que el deporte genera endorfinas, es bueno para la osteoporosis que causa la menopausia, y el entrenamiento de fuerza reduce el riesgo de que vuelva el cáncer. “Yo intenté seguir haciendo deporte”, cuenta Ana, que ha jugado al baloncesto toda la vida y era asidua al gimnasio. “Pero hay días que no puedes con tu alma y lo sustituyes con lo mínimo, aunque sea dar una vuelta a la manzana. Mis hijos se reían porque entrenaba con vídeos de gurús americanas, como los que luego ha hecho la gente en el confinamiento”, bromea ahora.

Ana también se había iniciado en meditación antes de caer enferma, algo que luego la ayudó mucho en su proceso de recuperación.

"El cáncer me abrió la puerta al trabajo de mi vida"

El cáncer fue un "paréntesis" en su vida, donde el objetivo “era curarme y todo lo demás pasó a un segundo plano”. Dejó de trabajar porque “sentía que no iba a poder estar al cien por cien. Algunos enfermos prefieren seguir trabajando, porque dicen que eso les ayuda, pero para mí fue un acierto dejarlo”.

Entonces llevaba once años como responsable de defensa en una fábrica de motores de avión. “Me gustaba mi trabajo pero sentía que había cerrado un ciclo”. Por eso, cuando se curó, Ana decidió dejar su empleo y poco tiempo después le llegó la oportunidad de su vida en Ecoembes, organización medioambiental que promueve la sostenibilidad a través del reciclaje, algo que encaja con su filosofía de vida y de la que ahora es gerente financiera.

“El cáncer me empujó a dejar mi trabajo y a encontrar mi felicidad en otro sitio”, dice de su empresa actual, que la apoya totalmente en su participación en el reto Pelayo y la anima a dar charlas inspiradoras a otras mujeres en la compañía.

"El cáncer acabó con mi matrimonio, que ya estaba haciendo aguas"

El cáncer ayudó a Ana a revisar a fondo el "barco" de su vida y echar por la borda todo lo que la lastraba, un trabajo y una pareja que no la llenaban. “Mi marido me acompañó en la primera sesión de quimio, pero nunca más quise que viniera, porque no era buena compañía. Prefería ir sola, o con mi madre y hermana”.

“Ver que tu marido, la persona con la que compartes tu vida, no se porta bien en esos momentos te hace ver la realidad. Si los cimientos de un matrimonio están fuertes, una enfermedad como ésta la refuerza, pero si la relación ya está haciendo aguas, como era mi caso, esto hace salir a flote el problema.”

El divorcio fue un mazazo familiar para Ana en paralelo a su cáncer. “La gente me decía ‘tienes que rehacer tu vida’, pero yo les respondía ‘¡si ya la he rehecho separándome!’”. Ana conoció a su actual pareja, financiero como ella, tres años después de romper con su marido y cuando ya estaba curada del cáncer. “No necesitaba a nadie, Pedro entró en mi vida porque sumaba”, dice de quien es otro de sus grandes apoyos. “Yo estaba en paz conmigo misma cuando apareció esa persona maravillosa en todas las facetas, que no entraba en mis planes”.

"Enfrentarte a tu muerte acelera las decisiones importantes en tu vida"

“Nunca hubiera elegido tener cáncer, pero a toro pasado se lo agradezco a la vida porque me ayudó a tomar decisiones que, de no haber estado enferma, no habría tomado, o no con tanta convicción”. Ana explica que “el cáncer te hace enfrentarte a tu muerte cara a cara, porque vas a las sesiones y ves que algunas mujeres van desapareciendo, que fallecen en el camino. Es muy removedor. Te hace darte cuenta, en primer lugar, del regalo y milagro que es la vida. Que solo hay una, que hay que vivirla con plenitud y que no hay que conformarse. Si no hubiera tenido cáncer hubiera estirado mi matrimonio, porque vas con el piloto automático, o hubiera seguido en el mismo trabajo que no me llenaba”.

"Siento que tengo una bola extra, como en el pinball, que quiero que dure mucho. Estoy en mi vida 2.0, no quiero perder el tiempo con gente ni trabajos que no merecen la pena”.

El cáncer me ha vuelto más "fuerte, sabia y radical”

Ana reconoce que siempre ha sido una persona “muy echada para ‘alante’, sin miedo a nada”, pero el cáncer llegó a cambiar su personalidad. “Me hizo más sabia, más radical, y al mismo tiempo, más serena. Creo que toda pasa en la vida por algo, si tú no paras, la vida te para”.

"Nunca nos ponen el sello de curadas, somos supervivientes"

Ana ya está curada, se encuentra “fenomenal” y en plena forma para enfrentarse al reto Pelayo. Sin embargo, “a las enfermas de cáncer de mama nunca se nos pone el sello de ‘curadas’, nos llaman ‘supervivientes’, porque siempre existe el riesgo de recaída que en otros tipos de cáncer no hay”.

Para Ana es “muy significativo” hacer este reto justo al quinto año del diagnóstico, porque “dicen que es a partir de este momento cuando la probabilidad de tener cáncer de mama se iguala con la de cualquier otra mujer. La única diferencia es que yo estoy más vigilada que el resto”. Ana lleva ahora una vida completamente normal, sin faltar a sus revisiones y siguiendo una buena alimentación, dos de los aspectos sobre los que también trata de concienciar el reto Pelayo. “Como muy variado, evito los procesados y los cinco alimentos blancos que dicen que son nocivos, la harina, la sal, el azúcar, la leche y el arroz”.

Otro de los mensajes del reto Pelayo es romper el estigma de las mujeres que han pasado un cáncer. “El hecho de tener cáncer es neutro, como el que tiene la tensión arterial alta. En mi entorno, el hecho de haberlo sufrido no es significativo para nadie. Yo lo cuento con naturalidad, no lo oculto. Hay que normalizar esta enfermedad, porque cada vez es más habitual, no veo compasión a mi alrededor y si sucediese yo no lo toleraría.”

Destinada a participar en el reto Pelayo

La primera vez que Ana oyó hablar del reto Pelayo fue hace cuatro años, cuando estaba en plena batalla contra su cáncer. Un amigo la invitó al estreno del documental del desafío polar que se hacía ese año, “para que veas que algún día tú vas a estar así de fuerte, a volver a ser la Ana de siempre’, me dijo”. “Estaba tan debilucha, que ver a mujeres que habían pasado lo mismo que yo haciendo algo tan extraordinario, fue súper inspirador”.

Al año siguiente Ana se presentó al Annapurna Bike y fue seleccionada pero una obstrucción intestinal que no tenía que ver con su cáncer le impidió participar. Su destino final estaba en el reto Pelayo de este 2021, el de la navegación, “que es lo mío”, cuenta Ana, que ha hecho travesías de cabotaje por el Mediterráneo y el Cantábrico, aunque nada comparado con el desafío de ir al Polo Norte.

"Algunas finalistas tuvieron recaídas en su cáncer, un golpe de realidad"

De las 337 mujeres que se presentaron al reto, primero fueron elegidas 15, pero “tres de ellas se quedaron el camino, una tuvo una recaída en su cáncer, lo cual fue también un golpe de realidad”. La prueba definitiva entre las 12 finalistas consistió en una travesía de Denia a Ibiza, en la que Ana resultó vencedora junto a las otras cuatro participantes del Reto Pelayo 2021.

Diego Fructuoso, medallista olímpico de vela, el patrón de la expedición

Las cinco mujeres estarán acompañadas por tres tripulantes profesionales. El patrón de la expedición es Diego Fructuoso, el seleccionador y subcampeón olímpico de vela recién llegado de Tokyo; Pilar Casares, meteoróloga con escuela náutica en Mallorca; y el propietario del barco.

También viaja con ellas Eric Fratini, el ideólogo del reto, y dos operadores de cámara que grabarán el documental que en años anteriores se ha emitido en National Geographic o Discovery Chanel. 11 personas en total en el barco que se repartirán las guardias cada tres horas, con turnos para dormir, cocinar o hacer la limpieza.

El televisivo César Carvallo, el médico de la expedición

Cesar Carvallo, el popular médico de Urgencias conocido por su participación en debates televisivos desde la pandemia, ha asesorado a la expedición antes de partir. Y es que en el barco no va ningún médico, aunque los tripulantes saben de primeros auxilios y una de las participantes, Natalia, es enfermera.

Un ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ en un barco

Las cinco mujeres del reto fueron elegidas por su capacidad de resistencia física y mental, ya que como en el reality Supervivientes, el reto Pelayo no solo es un desafío deportivo sino también psicológico, poniendo al límite todas las capacidades de sus participantes.

Esta aventura también tendrá algo de Gran Hermano. Durante veinte días estarán aisladas del mundo, sin móvil ni cobertura, y las cámaras grabarán su día a día en el barco.

La convivencia en un espacio tan cerrado y hostil durante tres semanas no es algo que preocupe a Ana. “Supongo que habrá de todo, exaltación amistad, momentos de soledad, pero estamos preparadas para todo”, dice sobre sus compañeras de reto, a las que ha conocido en los entrenamientos y con quien dice tener muy buena sintonía. “No creo que ninguna seamos un ‘mueble’ que no dé juego”, bromea usando un paralelismo con Gran Hermano.

“Lourdes es alegría en estado puro, súper bromista; Natalia es todo generosidad; Susana irradia calma, que también va a ser necesario. Ana [Fresno], la portavoz del reto, es una tía muy rigurosa y ordenada. Las cinco somos muy ordenadas, algo fundamental en un barco. Y a mí lo que creo que me define es que soy muy fuerte. Somos un equipo compenetrado que nos llevamos bien de forma natural y cada una aporta algo. Sobre todo, nos une haber pasado por un cáncer, que ya es una experiencia muy dura”.

Los paralelismos entre el cáncer y el reto Pelayo

Desde que Ana fue elegida para el reto Pelayo, no para de ver paralelismos entre la “odisea” de este viaje y su propio cáncer.

Los dos son un paréntesis en sus vidas: “Embarcamos cortando con todo y nuestro único objetivo será llegar al Polo”. “Como en la enfermedad, hay mucha incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar en la travesía. También está la importancia de la disciplina, fundamental en el proceso de curación del cáncer para seguir lo que te digan a rajatabla, y el trabajo en equipo, que también es vital en el cáncer, porque no puedes curarte tú solo, necesitas a los médicos y a tu gente”.

Otro paralelismo es la importancia de la adaptación, más que la resistencia. “La expresión ‘resistir’ en el cáncer no me gusta porque parece una pelea, una batalla… Tú no dices ‘la lucha contra la tensión arterial”’, por ejemplo. “El cáncer es un camino en el que hay que fluir, si el viento cambia en tu vida, no puedes seguir manteniendo el rumbo si no mueves las velas y adaptas la navegación”, dice Ana usando otro símil entre la enfermedad y el reto que les espera.

El método Win Hof para soportar mejor el frío

Lo único que le da miedo a Ana del reto son las temperaturas extremas que tendrán que soportar, “porque yo no aguanto el frío”. Para ello se está preparando con el método Win Hof, que consiste en técnicas respiratorias para calentar el cuerpo y baños progresivos en bañera con cubitos de hielo para ir mejorando su resistencia a las bajas temperaturas. “Me está funcionando, noto que ya lo tolero más”.

"Mi madre me decía que si estaba loca, que a ver si se hundía el barco"

El apoyo del entorno también es fundamental para lanzarse a una experiencia de este calibre, y Ana cuenta con el respaldo de su oncólogo, que lo recomienda y le ha mostrado su admiración, así como el profesional y el de su familia, aunque al principio fue duro. “Mi madre me decía que qué necesidad tenía de hacer esto, ¡que si estaba loca, que a ver si se iba a hundir el barco…!, pero ahora está igual de ilusionada que yo”. Su pareja actual, Pedro, también está siendo un pilar fundamental. “Nos hemos visto muy poco porque estoy volcada en los entrenamientos, pero él sabe para mí esto es ahora lo más importante”.

"Mis hijos están súper orgullosos de mí, quiero que esto sea su legado"

Ana cree que esto también será muy positivo para sus hijos. “Ellos han visto cómo me he preparado estos meses, me dicen que están súper orgullosos de mí, yo quiero que su legado, un ejemplo para ellos”.

"Quiero demostrarme a mí misma que lo que me propongo, lo consigo"

Pero sobre todo, Ana tiene claro que la primera persona por la que hace el reto es ella misma. Quiero demostrar que con esfuerzo, perseverancia e ilusión, no hay reto que se me resista. Enfrentarnos a las situaciones difíciles nos hace crecer como personas, superar esto es un entrenamiento para otros obstáculos de la vida, porque sin querer, tu cerebro está viendo que es posible”.

"Después del cáncer hay vida y se pueden hacer cosas extraordinarias"

Ana también se embarca en esta aventura para dar ejemplo a otros enfermos de cáncer. De la misma forma que el reto Pelayo 2017 la motivó a ella, ahora es ella la que quiere animar a otras personas en su situación.

“Que vean que hay vida después del cáncer, que se pueden hacer cosas extraordinarias, que no hay que tener miedo, que es lo limitante durante la enfermedad y en la vida en general. Hay que vivir el cáncer con esperanza. En mi cabeza nunca cabía que no me fuera a curar. Y no quiero frivolizar, porque hay gente que con el mismo espíritu no ha podido superarlo, porque por desgracia, hay cánceres que no se curan, pero por eso hay que seguir invirtiendo en investigación. Incluso si tienes una enfermedad terminal, hay dos formas de afrontar cómo vives, como un mártir o saboreando esa vida que te queda”.

"Un mensaje universal, para hombres y mujeres con cualquier enfermedad"

Aunque las participantes del reto Pelayo sean siempre mujeres, Ana considera que el mensaje es “universal”, para enfermos de cáncer o de cualquier otra enfermedad y de cualquier sexo. “Y también una lección muy importante para los adolescentes, que vean la importancia del esfuerzo y la recompensa que se consigue con ello, como ocurrió con mi hijo mayor, para el que también todo esto ha sido una lección tremenda de vida”.