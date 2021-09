Rolling Stone actualiza su lista de 500 mejores canciones de la historia y el reguetón gana terreno

Get Lucky, el pelotazo de los desaparecidos Daft Punk; el rompepistas Uptown Funk de Bruno Mars y Mark Ronson; Savage de Beyoncé y Meghan Tee Stalion , Old Town Road de Lil Nas X y otros hits de la nueva era TikTok se han colado en una lista en la que no faltan algunos de los más grandes de la historia como Stevie Wonder, David Bowie, Nirvana, o Prince.