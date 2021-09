La historia detrás del debut como actor de Felipe VI, cuando tenía la edad de su hija Leonor

“El resultado es muy cercano al de un figurante de The Walking Dead " , ironizaba el programa sobre el look zombie del monarca para esta obra del autor suizo Dürrenmatten , empuñando un cuchillo en otra de las imágenes:

Viaje al centro de la tele aprovechó para rescatar también una entrevista al príncipe por esas fechas , sobre sus filias y fobias en los estudios, donde reconoce que había “dejado la química porque no me gusta y con el idioma es más complicado”, y que “el francés” sí le iba “bien, aunque con problemas”.

La videoteca de TVE en sus 65 años de historia continúa siendo un filón inagotable. El problema, y lo que muchos no saben, es que buena parte del archivo está sin digitalizar ni clasificar , como era el caso de este vídeo del Rey, de forma que el hallazgo depende de la creatividad, astucia y el arduo trabajo del director y su equipo.

“En el sistema tenemos cientos de horas con grabaciones de todo tipo del rey Felipe VI. Yo buceo y me dejo llevar por la intuición. Vi las palabras ‘príncipe’ y ‘obra de teatro’, me picó la curiosidad, entré y me encontré con un bruto de 30 minutos de duración. Lo rastreé hasta que di con las imágenes que queríamos".