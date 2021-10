El curioso motivo del rey Juan Carlos para dar su primera entrevista a Laurence Debray

Según el periodista Alejandro Entrambasaguas, “es falso que el rey no tenga buena relación con su hijo, no entiendo por qué se ha dicho que no le felicitó por su 83 años”. También reveló que “habla a diario” con la reina Sofía –“no se han visto pero están en permanente contacto”, y sus hijas Elena y Cristina no son las únicas que han ido a visitarle. “También estuvo una ex ministra muy conocida, aunque no me revelaron el nombre”, dijo.