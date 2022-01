Telecinco elige el himno feminista de Rigoberta Bandini para lo nuevo de Rocío Carrasco: "mamá, mamá, mamá"

La canción 'Ay, mamá', favorita para representar a España en Eurovisión, es la música de la segunda parte de su documental. El tráiler se estrena hoy

Un homenaje a feminidad y la maternidad, inspirada en la historia de su familia

La cantante catalana, que ya mostró un pecho en una actuación, tendrá una "teta gigante" en el escenario del Benidorm Fest

Ay mamá, la canción de Rigoberta Bandini que es una de las grandes favoritas para representar a España en Eurovisión, es el tema elegido por Mediaset para ambientar el regreso a televisión de Rocío Carrasco con la segunda parte de su docuserie centrada en su madre, Rocío Jurado.

Así lo avanzó ayer el grupo con este mensaje en sus redes sociales para promocionar el tráiler de En el nombre de Rocío que se estrena hoy en Lemon Tea, el nuevo espacio de Terelu Campos y María Patiño en Sálvame:

Nuevo guiño de Mediaset a Eurovisión

Telecinco vuelve a hacer un guiño a Eurovisión, como ya hiciera en la primera parte del documental, cuando apostó por tres de las mejores canciones que competían en el festival, Tout l’universe (Suiza), Voilà (Francia) y Growing up is getting old (Bulgaria).

“Vamos a ofrecer en exclusiva seis minutos de un tráiler”, avanzaba María Patiño en Socialité, sobre el avance de lo nuevo de Rocío Carrasco que podremos ver hoy, a partir de las 16:00 horas. “Os va a sorprender palabras y actitudes de Rocío en ese tráiler”, añadía Terelu Campos avanzando que se trata de un especial que se emitirá antes de la docuserie. “Y todos los programas de esta casa van a estar por lo menos toda esta semana hablando de esto”, concluía Terelu.

Por qué la canción de Rigoberta es perfecta para lo nuevo de Rocío Carrasco

Este año, la cadena lo tenía fácil para elegir la canción que mejor pudiera representar el espíritu del documental de Rocío Carrasco. El tema de Rigoberta Bandini, el mejor posicionado para ganar el Benidorm Fest este 29 de enero, del que saldrá el próximo representante español en Eurovisión, junto a Terra de las gallegas Tanxugueiras, lo tiene todo.

Además de ser una gran canción, que ya se ha posicionado en los primeros puestos de Spotify, tiene una letra que hace una oda a las mujeres, y a las madres, con un mensaje fuertemente feminista que sigue dando que hablar en la sociedad.

Una "teta gigante" será su escenografía en Benidorm

"Ocupar las calles con nuestros cuerpos sin que fueran censurados sería un gran avance", opinaba Rigoberta Bandini en un reciente texto en Instagram, en el que recordaba que esa red "todavía elimina los posts donde salen pechos femeninos", dijo en alusión a la parte de la letra de su canción en la que habla de “sacar un pecho fuera al puro estilo Delacroix” o “no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza”.

Unos textos en los que hace una oda a esa parte de la anatomía femenina, que ya están haciendo mucho ruido en las redes sociales de cara a Eurovisión, como ocurrió recientemente con el pezón lactante del cartel de la película Madres paralelas de Pedro Almodóvar, al que alude la cantante por el amago fugaz de censura.

De resultar ganadora y conseguir ir a Eurovisión, Rigoberta Bandini se planteó desde el primer momento incluir la "iconografía de una teta" en la escenografía.

RTVE ha dado su visto bueno, y Rigoberta Bandini tendrá su anunciado pecho gigante en el escenario de su actuación en el Benidorm Fest (en la semifinal del 27 de enero. “La teta será tan grande que no cabremos en el escenario y tendré que cantar desde mi casa", avanzaba este sábado la propia artista a través de su cuenta de Twitter.

Rigoberta se sacó un pecho en una transgresora actuación en Logroño

El pecho femenino se ha convertido en el símbolo de la apuesta eurovisiva de la cantante catalana. Rigoberta Bandini ya se sacó un pecho durante su transgresora actuación en Logroño, mostrando su sujetador.

Y las redes criticaron que Instagram siga censurando la palabra “teta”, obligando a poner una “t” y cuatro asteriscos, con una imagen de Rigoberta sujetándose un seno: “Censurar la palabra teta ya es lo último”.

Quién es Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini es una de las artistas revelación del momento. La actriz de doblaje (Yo soy Sam, Brave, Frozen), compositora y cantante ya arrasó en 2020 con su single In Spain we called Soledad (viral en Spotify con más 200.000 escuchas mensuales). En 2021 nos impactó con su séptimo single en solitario, Perra, un canto a la liberación femenina como objeto sexual con frases potentes como "si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, sólo pido ir sin correa a pasear". Ese mismo verano su canción A ver qué pasa, formó parte de un popular anuncio de cerveza.

En su nueva canción Ay mama, con la que opta a ir a Eurovisión, Paula Ribó (su nombre real) da un paso más en su poética feminista con un himno a todas las madres, que muchos creemos podría hacer llorar y saltar a toda Europa en el próximo festival de Eurovisión. Ella "lloró componiéndola", tal y como confesó en una reciente entrevista para El Periódico.

Numerosos rostros anónimos y conocidos, como Máxim Huerta, presentador del Benidorm Fest con Alaska e Inés Hernand, Manu Rios (Élite), ya han elegido también Ay mama como su favorita para ganar el Festival.

Rigoberta Bandini explica el origen y significado de su canción

Rigoberta Bandini, incluida en la lista de los españoles más creativos de la revista Forbes dentro de la categoría de arte, explicó hace una semanas l significado de su canción eurovisiva, que empezó a escribir hace dos años, con la que quiso hacer un “homenaje a la fuerza femenina”.

La artista barcelonesa de 31 años reivindica la belleza del cuerpo femenino, la maternidad y a todas las mujeres en este tema compuesto por ella misma junto a Esteban Navarro Dordal y Stefano Maccarrone.

"La escribí mucho antes de ser madre como homenaje a la feminidad"

En un post publicado este lunes en sus redes sociales, Bandini explica que escribió Ay mama "muchísimo antes de ser madre, con 23 años" y que por eso "no lo considero un tema escrito por y para las madres". De hecho, asegura que lo escribió "como un homenaje a la feminidad"

"Estaba hasta el coño de que me dijeran que no era una canción eurovisiva"

Rigoberta Bandini escribió la canción en un "momento difícil" con su "abuela, con la que tenía un vínculo muy especial". "Me sentaba al piano y sólo me salían canciones súper tristes. Decía que eso estaba bien, pero que no podía matar a Europa así. Se van a morir", cuenta sobre cómo fue evolucionando su tema hasta dar con el tono más alegre final. Aunque reconoce que a muchos puede no parecerle eurovisiva, algo que a ella "al final, me da igual". "Estaba hasta el coño de que me dijesen que no era una canción eurovisiva. Al final, ha salido una canción que tiene ritmo, que yo siento mía y me gusta".

Un homenaje a todas las mujeres de su familia

El proceso de creación de Ay mama fue "como un zoom". "Empiezo en mi madre y se va a todas las mujeres del mundo. Si esto fuera una película, empezaría con un plano de mi madre. Además, Ay, mamá me gusta como homenaje a todas las mujeres de mi familia", explica.

Su referencia a Delacroix y a la emperatriz en el tarot de Marsella

Bandini reconoce que aun se emociona al ver "a esa mujer guiando al pueblo en el cuadro de Delacroix", en referencia a La libertad guiando al pueblo (1830), del célebre pintor Eugéne Delacroix al que menciona en su canción:



La pintura no es la única referencia de la cantante a la cultura francesa en su tema. "Algunas mujeres creamos vida con nuestros cuerpos, otras no, pero de alguna manera todas somos una. La carta de la emperatriz en el tarot de Marsella me transmite ese poder, por eso la he elegido como portada para la canción", dice sobre la imagen que acompaña a su tema Ay mama en YouTube, a falta del estreno del videoclip:

"'Ay mama' trasciende la maternidad, habla del poder femenino"

En definitiva, su canción Ay Mama "trasciende la maternidad y habla de nuestro poder como mujeres", concluye Rigoberta Bandini. Por eso asegura que, "más allá de Benidorm o Eurovisión, esta canción me conecta con una fuerza preciosa. Estoy feliz de poder compartirla por fin".

La letra de 'Ay mama'