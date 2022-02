¿Dónde está Rigoberta Bandini? Del llamativo silencio en redes a su próximo salto editorial

La artista de Perra, In Spain we call it soledad o A ver qué pasa, también parece haberse tomado un respiro en Instagram esta semana, donde tampoco publica nada desde la final de Benidorm Fest. Ha sido hoy cuando ha reaparecido con unas stories (24 horas) con contenidos que no guardan relación con el festival, como una imagen del nuevo single de Rosalía y el anuncio de la salida en abril del que será su primer libro, Vértigo (Aguilar), "un relato honesto, certero e intimista sobre la crisis de los treinta", informa hoy la editorial.