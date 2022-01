Rigoberta Bandini, mucho más que una "teta gigante": "Hay muchos señoros nerviosos con mi canción"

La artista catalana de 31 años se ha mostrado “encantada” de que su pegadizo tema suene en los vídeos promocionales de la docuserie de Telecinco, donde Rocío Carrasco homenajea a su madre recuperando sus pertenencias ocultas en los últimos 15 años. "Me escribió una amiga preguntándome por esto, y no lo sabía. Es muy fuerte, no paran de ponerla en la cadena", ha dicho en declaraciones al portal Vertele.