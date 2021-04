El presentador se ha dirigido directamente al líder de Podemos al final de su discurso. "Señor Iglesias, yo no sé si usted es fascista o no, yo no me voy a poner a descalificar a nadie, lo que sí que creo es que la libertad nos beneficia a todos así que, por favor, si no tiene propuestas, si no se le ocurre nada mejor, no sé, invénteselas, pero no arremeta contra los medios porque entonces nuestra democracia es peor".