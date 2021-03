Risto Mejide: "Claro que he llorado por la pandemia, si no, no tendría corazón"

Charlamos con el presentador del momento. Triunfa en 'Got Talent', 'Todo es mentira', 'Chester' y prepara otro programa "bomba"

Hablamos de política en la semana más convulsa, su 'guerra' con Ayuso, su ideología y su momento actual: "Es un reto hacer humor en el año más triste"

Y de su nuevo libro, 'El Chisme', una "mezcla del Gran Hermano de George Orwell y Cyrano de Bergerac"

Han pasado 15 años desde que llegara a nuestras vidas como el "borde" de la tele. Después de verle en todo tipo de programas, seguimos sin saber quién es de verdad Risto Mejide. Un misterio en el que él está cómodo, siempre bajo la oscuridad de sus gafas. "Me alegro de que la gente no me conozca de verdad, porque así se pierden lo peor de mí", dice con ironía, su mejor arma para "combatir el desencanto actual que tenemos con los políticos", dice quien se define como un "liberal de izquierdas, decepcionado o arrepentido de votar a todos los partidos".



Para quien quiera derribar del todo su "fachada", lo mejor es leer sus libros. "Es donde soy más yo, escribo para descubrir lo que siento, en realidad hago televisión para poder escribir libros".



Acaba de publicar el décimo, El Chisme, una novela semibiográfica, "mezcla del Gran Hermano de George Orwell y Cyrano de Bergerac", en la que reflexiona sobre la "mentira que esconde el éxito", dice el publicista que acuñó el término "triunfito".

Este décimo libro llega en su mejor momento vital -lo ideó cuando nació su hija Roma-, y en su cresta de la ola profesional. Con 46 años, triunfa con Got Talent, Todo es mentira y Chester -que prepara nueva temporada-, y Mediaset le ha premiado con un nuevo formato de actualidad en prime time que "va a ser un bombazo", avisa.



Si en Got Talent ya nos dejó ver su parte más humana, en Todo es mentira Risto se ha quitado del todo la careta. "El éxito es que es un programa honesto, en el que no pretendemos hacer periodismo, sino contar la verdad a través del humor".



Reconoce que ha sido "un reto hacer humor en uno de los años más tristes de nuestra historia". La pandemia le ha hecho ser más combativo y "suspicaz con el poder", pero también ha sacado su lado más sensible. Uno de cada tres españoles reconoce haber "llorado" y él es uno de ellos. "Aparte de la crisis sanitaria está la crisis mental, que nos ha dejado tocados a todos", pero "los españoles somos campeones mundiales en optimismo y saldremos de esta".

Pregunta: Este jueves, Todo es mentira se salió en audiencias (7% de share) con el terremoto político, ¿cómo lo viviste?

Respuesta: La actualidad manda, y si es convulsa, el programa hay que rehacerlo. La buena noticia es que el público acude a vernos.

P: Al margen de lo ocurrido, ¿qué te pasa con Isabel Díaz Ayuso? Dices que os veta en el Zendal... ¿Por qué estáis enfadados con ella?



R: Hay que preguntarle a ella, a nosotros no nos pasa nada con nadie. Es un programa que se dedica a cuestionar, a incomodar y a poner en evidencia a nuestra clase política. Nuestro trabajo es fiscalizar desde el humor y la ironía. Y tenemos todo tipo de reacciones. Hay políticos que entran en nuestro programa, como Ángel Garrido, que entró en directo con todo el follón que había. Y luego otros que deciden vetarnos en sus eventos. Habría que preguntarles a ellos.





P: ¿Cómo crees que acabará todo esto?



Ojalá lo supiera. No tengo una bola de cristal. Solo sé cómo están los ciudadanos de hartos. Y esto es un reflejo más del hartazgo, que se multiplica cuando ves estas cosas.

Soy un liberal de izquierdas

R: La política tiene mucho peso en Todo es mentira. Dices que estás harto de la polarización, "o eres podemita o eres facha". ¿Tú eres de izquierdas o derechas?



R: Yo no me defino políticamente porque cuando he votado a la izquierda, sabía que me iba a decepcionar, y cuando he votado a la derecha, sabía que me iba a arrepentir. Por eso ahora mismo puedo presentar este programa, porque estoy igual de decepcionado o arrepentido por ambas partes.



P: El centro, que se supone que es Ciudadanos, ¿también te ha decepcionado?



R: Tú lo has dicho, "se supone". (Risas). Estoy decepcionado con todos, incluso con los que se apropian de la decepción.



P: Una vez dijiste que eras un "liberal de izquierdas", ¿lo mantienes?



R: Sí. Porque creo en la iniciativa privada, soy empresario, y es fundamental para el progreso. Pero también creo en el estado del bienestar y en que los que más ganan tienen que pagar más impuestos, etcétera.





P: ¿Qué político te ha sorprendido más para bien? ¿A quién darías un 'pase de oro' como en Got Talent?



R: (Piensa). No le daría un pase de oro a ninguno, porque para eso tiene que ser un talento que te sorprenda enormemente y, lamentablemente, todas las sorpresas que me llevo últimamente son negativas.



P: ¿Y el botón rojo? ¿El político o política que más te ha decepcionado?



R: Tampoco, a ninguno. Porque eso significa querer que pare la actuación. Yo creo en la política pero no en los políticos. Es como quien cree en Dios pero no en la Iglesia. La política es más necesaria que nunca. Pero la clase política que nos ha tocado vivir es de muy bajo nivel.

Cuando escribo es cuando soy más yo, me ayuda a saber lo que siento

P: Presentas más programas que nunca, y ahora sacas nuevo libro, El chisme...



R: Es mi décimo libro y mi segunda novela después de 11 años, los otros ocho han sido ensayos. ¿Por qué hago ahora una novela? Responde a un momento vital. Por la misma razón que cuando hice la primera, en 2010, cuando nació mi hijo. Yo ya tenía la idea de El Chisme desde hace años. Pero empecé a darle forma cuando mi mujer se quedó embarazada de Roma [su segunda hija, con Laura Escanes]. Y cuando nació, decidí publicarla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

Para mí, esta novela es una excusa para dejar negro sobre blanco lo que pienso sobre la vida, la familia, la amistad, el éxito o el fracaso, las cosas importantes. Arranca con una historia real que me pasó. A partir de ahí empiezo a fabular sobre qué habría pasado si esa anécdota hubiera continuado.

P: ¿Por qué se llama 'El chisme' y en qué sentido es autobiográfica?



R: El chisme es un pinganillo, el auricular que llevamos todos en la tele para recibir indicaciones. Es un juego de palabras con el otro significado de la palabra, "chisme" (rumor, mentira). El protagonista es Diego, un experto en inteligencia artificial al que invitan un día a la tele. Hace un papel horroroso y cuando sale, no se da cuenta de que aún lleva el pinganillo puesto. Se entera cuando está en un bar y empieza a recibir instrucciones. A partir de ahí su vida cambia, él hace todo lo que le dicen y se convierte en un triunfador. Acaba dando conferencias que se llaman "tu voz interior" y diciéndole a la gente cómo tiene que vivir su vida.



P: O sea, que aquí 'el chisme' es positivo...



R: Bueno... o no. Es una reflexión sobre la libertad, si lo que pensamos realmente lo pensamos nosotros o nos viene pensado. Qué es el éxito, si no esconde siempre una parte de mentira, de estafa. Hay mucho mezclado, bueno y malo. Hay una frase que explica muy bien lo que cuento en el libro: "nos escuchan y ahora pretenden dirigirnos". Es como si juntaras 1984 (George Orwell) y Cyrano de Bergerac.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

P: Has escrito 10 libros en 15 años, ¿te lo impones como disciplina o es natural?



R: Yo en realidad hago todo lo demás para poder escribir. Salgo en la tele para poder seguir publicando libros. Podría haberlo hecho sin salir en la tele, pero es mucho más difícil. Para un escritor novel es más complicado que para un personaje famoso. Eso es así. Mi atajo ha sido ese. El día que no esté en la tele, yo espero poder seguir publicando libros. Escribiéndolos, al menos.



P: ¿De dónde te viene esa necesidad de escribir?



R: ¿Yo escribo para saber lo que siento. Es cuando lo escribes, al leerlo, cuando descubres cosas que no sabías que tenías dentro. Es un ejercicio vital, al margen de la publicación posterior, que depende de muchas cosas, del momento televisivo en el que estás, pero también de la historia que cuentes. Hay gente que sale mucho en la tele y no vende un colín. Eso de que la popularidad te lleva a vender libros es mentira. La gente te ve gratis por la tele. Que se gaste dinero en tu libro es otra cosa.

No pretendo ser periodista, la verdad no es patrimonio del periodismo

P: Volviendo a Todo es mentira, ¿cuál es para ti la clave del éxito?



R: Coincido con Marta [Flich] en que la paciencia para dejarnos encontrar la personalidad ha sido clave, pero también tiene que ver la química entre nosotros. Hay mucho respeto, cariño e incluso admiración entre nosotros. Yo les admiro a los tres, compruebo cada día lo profesionales increíbles que son. Eso y la honestidad que tiene el formato. Nosotros nos equivocamos en directo, y rectificamos. Cometemos mil errores pero lo que transmitimos es que es un programa honesto que no se casa con ningún partido.



P: Muchos vemos en Todo es mentira al mejor Risto de toda su carrera, ¿tú también lo sientes así?



R: Eso lo tenéis que decir los que lo veis. Yo solo intento ser fiel al formato y a mí mismo. Y eso tiene que ver con mi momento vital y también con el desencanto con la política que comparte mucha gente, para el que la ironía es un gran vehículo. Me encanta la ironía y que mis compañeros improvisen, no te exagero, el 60 por ciento de los chistes. Eso me da la vida porque todo es vivo, fresco. Hay veces, como todo el mundo, que tengo días de mierda, de decir 'me quedaría en casa', sobre todo con la pandemia, y cuando llego al plató algo pasa que todo cambia. Me divierto. Ellos están ahí, hay un gran guion, un ambiente que se contagia y traspasa.



P: Habrá influido también tu buen momento personal y familiar...



R: Siempre influye pero tienes que dejar tu vida personal al margen, esté bien o mal. Y también influye la edad, yo este programa hace 15 años no lo podría haber presentado.



P: También ha salido el Risto más "periodista", ¿ves ahora de forma diferente a la prensa?



R: He aprendido muchas cosas de la prensa que no sabía. No pretendo ser periodista pero creo que la verdad no es patrimonio del periodismo. Ninguno de los cuatro somos periodistas, y eso nos hace más creíbles. Tenemos grandes periodistas en la redacción y en los colaboradores. Pero el programa no pretende hacer periodismo sino contar una verdad a través de la risa y la ironía.

P: ¿Qué te hace saltar más?



R: A mí me sigue enfadando que me tomen el pelo. Al final, la hipocresía, la mentira, cuando ocultan la verdad. Detrás de eso hay gente interesada en que creamos una serie de cosas. Esta semana lo hemos visto con todo lo ocurrido en Madrid. La realidad es que alguien te está mintiendo. Llegar a la verdad cada vez es más difícil.

P: ¿En qué programa de televisión eres más "tú"?



R: Sin duda en los libros, pero le debe pasar a cualquiera que escriba. Si exiges a una persona que se gaste el dinero en tu libro o pase horas para que se lo firmes, a cambio le tienes que dar mucho. Este libro han sido dos años de trabajo y eso ha de reflejarse.



P: ¿Por qué es tan difícil conocer al verdadero Risto? ¿Te gusta ese halo de misterio o quieres que la gente te conozca más?



R: Yo me alegro de que no me conozcan porque así se pierden lo peor de mí. Lo mejor es lo que pongo en los libros y en la tele. Todo lo demás no vale la pena.

Claro que he llorado, si no, no tendría corazón

P: ¿Cómo has vivido la pandemia?



R: Yo he vivido la pandemia de una forma muy privilegiada. Nadie en mi entorno más cercano ha fallecido por COVID o enfermado grave. Y he podido seguir trabajando.

Pero lo he sufrido de otras maneras. Hay otra pandemia que es la tristeza, que nos ha afectado a todos y yo no he sido excepción. Hemos tenido que hacer humor en uno de los años más tristes de nuestra historia. Y encima yo, que no soy cómico ni precisamente la 'alegría de la huerta'.

Ha sido un reto personal y profesional muy fuerte. Ha habido días que antes de entrar en plató tenía unas ganas de llorar tremendas. En especial cuando abrimos con los 700 fallecidos ese día, con el homenaje de los zapatos. Verme ahí en medio me impactó tanto que tardé días en recuperarme. Está la crisis sanitaria y luego la crisis mental, que nos ha dejado tocados a todos.

P: ¿Has llegado a llorar?



R: Yo sí he llorado, por supuesto, es que si no, no tienes corazón, después de todo lo que ha ocurrido no se puede ser inmune.

No hay que ser alarmista de la pandemia, pero tampoco colaboracionista

P: ¿Eres "afirmacionista" de la pandemia o "dudacionista"? ¿Crees que es bueno cuestionar las tesis oficiales?



R: Nosotros empezamos la pandemia creyéndonos lo que nos decía el gobierno, que el Covid no era más que un resfriado. No fuimos los únicos que minimizaron la potencia del virus. Cuando vimos que nos habían engañado -la OMS y el gobierno-, nos caímos del guindo. Y ahí empezamos a darle la importancia que merece. Una de las cosas que ha traído la pandemia es que ahora todos somos mucho más suspicaces con lo que nos dice desde el poder.



P: ¿Qué te provoca más dudas?



R: Ahora hemos sabido que los daneses han parado la vacuna AstraZeneca porque provoca trombos. Hay muchos estudios todavía por hacerse. Sabemos que las vacunas son eficaces,, porque eso lo dicen todos los expertos. Pero también que habrá efectos secundarios que aún no conocemos, como pasa con el resto de vacunas, no solo las del Covid. No hay que ser alarmista pero tampoco colaboracionista. A la gente hay que tratarla como seres adultos. Es infantil pensar en blanco o negro. Todo es mucho más complejo.



P: Pero, ¿te vas a vacunar?



R: Yo me voy a vacunar, evidentemente, cuando me toque, respetando todos los turnos.



P: ¿Qué sacas en positivo de la pandemia?



R: Saco de positivo que somos campeones mundiales en optimismo. Solo que estemos pensando en las vacaciones, cuando no sabemos nada, ya me parece un acto maravilloso de optimismo. Es lo que nos diferencia de otros países, somos optimistas por naturaleza, nos olvidamos en seguida de lo malo, le sacamos humor a todo, como demuestran los memes que salen al minuto, y eso nos vacuna de la tristeza. Larga vida al optimismo, al humor y a la ironía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

P: Como experto en llevar gafas, ¿algún truco para que no se empañen?



R: No, me han dicho muchos, lo del jabón, el Fairy..., pero al final, ninguno funciona bien. Yo llevo una FPP2, es mejor porque sella más. Una de las cosas que aprendí de un experto que entrevistamos, cuando había escasez y tráfico en mascarillas, es que más allá del filtrado, lo importante era el sellado. Probé varias y vi cual se ajustaba más a mi cara, que es la FPP2.

Estamos preparando un nuevo programa que va a ser un bombazo, vais a flipar